Ngày 24-4, Sở Du lịch TP Đà Nẵng công bố loạt hoạt động, sự kiện hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 với chủ đề "Enjoy Danang – Tận hưởng Đà Nẵng".



Theo đó, Đà Nẵng sẽ Khai trương mùa du lịch Biển 2022. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28-4 đến 3-5 tại Công viên Biển Đông với rất nhiều các hoạt động sôi động và hấp dẫn.

Mùa du lịch biển Đà Nẵng chính thức khởi động từ ngày 28-4 với nhiều hoạt động hấp dẫn

Đêm khai trương diễn ra vào tối 30-4 với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Uyên Linh, Hoàng Thùy Linh, Ngọt band, DJ King Lady… Hoạt động biểu diễn Flashmob bikini tại bãi tắm đêm hưởng ứng hoạt động tắm biển với thông điệp "Rực rỡ sắc màu biển Đà Nẵng".

Ngoài ra, còn có các sự kiện bên lề như: Cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật; Khu Games vui chơi giải trí. Các hoạt động thể thao như trình diễn thuyền buồm, tổ chức cuộc thi "Giải đua thuyền buồm các CLB Đà Nẵng mở rộng", Lễ hội thể thao biển Đà Nẵng - Da Nang Color Race 2022…

Đường đua Ironman Việt Nam hứa hẹn quy tụ hàng nghìn vận động viên từ khắp nơi trên thế giới

Bên cạnh đó, tối 28-4, Đà Nẵng sẽ chính thức khai trương Phố du lịch An Thượng và Chương trình Vũ hội đường phố tại quận Ngũ Hành Sơn; khai trương Bãi Biển đêm Mỹ An kết nối với Phố du lịch An Thượng từ ngày 30-4. Cùng với đó là "Light up Đà Nẵng", chương trình Tương tác nghệ thuật đường phố về đêm diễn ra ngày 22-4 và 29-4 tại quảng trường Bạch Đằng.

Vào ngày 30-4, tại cung thể thao Tuyên Sơn, giải đấu Hip-Hop mang tên "HIPHOP BATTLE" và THE RAP SHOW" sẽ diễn ra, quy tụ hàng loạt Rap-star như Binz, Wowy, Dế Choắt, Ricky Star…Đây là sự kiện âm nhạc Rap và Hip-Hop độc nhất vô nhị từ trước đến nay tại Đà Nẵng…

The Rap Show "đổ bộ" Đà Nẵng với loạt Rap star đình đám như Binz, Wowy, Dế Choắt, Rick Star, 16Typh

Cạnh đó, chương trình nghệ thuật mini show Trung Quân sẽ tổ chức tại Dana Beach Color, miễn phí vé vào cổng

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết thêm, các khu điểm du lịch trên địa bàn TP sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như Lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022 tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills. Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài cũng chuẩn bị nhiều phần quà có giá trị để tặng du khách.

Công viên châu Á và Khu chợ đêm Helio Center sẽ chính thức mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ du khách đúng vào dịp 30/4 – 1/5 và sẽ miễn phí toàn bộ vé vào cổng cho người dân và du khách đến tham quan tại đây.

Lễ hội ẩm thực & bia B'estival 2022 tổ chức tại Sun World Ba Na Hills

Đà Nẵng cũng sẽ khai trương bãi biển đêm Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) vào đúng dịp lễ 30-4

Cạnh đó, các hoạt động xuyên suốt như Cầu Rồng phun lửa, vũ hội đường phố, các điểm tham quan như Danh thắng Ngũ Hành Sơn, các bảo tàng,... vẫn tiếp tục diễn ra, miễn phí vé tham quan đến hết năm 2022

Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, tuần lễ sự kiện IRONMAN 70.3 Việt Nam 2022 sẽ diễn ra từ ngày 5-5 đến 8-5 tại Đà Nẵng. Dự kiến sẽ đón hơn 2.500 người tham dự ở các hạng mục khác nhau.

Xuyên suốt mùa du lịch năm nay, Đà Nẵng còn rất nhiều sự kiện hấp dẫn khác như mở cửa trở lại Chợ Đêm Sơn Trà, cầu Rồng phun lửa và phun nước đêm 30/4-1/5; chương trình vũ hội đường phố… Các điểm tham quan như Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục thực hiện miễn phí vé tham quan dành cho người dân và du khách đến hết năm 2022.