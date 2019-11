Sân bay Tân Sơn Nhất đã ngừng phát thanh thông báo bằng loa. Ảnh: Linh Anh

Ngày 27-11, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có văn bản báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về kết quả sau 1 tháng chuyển đổi hình thức truyền đạt thông tin từ phát thanh sang thể hiện trên màn hình FIDS (màn hình điện tử) tại nhà ga quốc nội.

Theo đó, sau 1 tháng triển khai, trường hợp hành khách lỡ chuyến bay xảy ra rất ít, chủ yếu tập trung ở những ngày đầu thực hiện. Với những hành khách lỡ chuyến, các hãng cũng chủ động hỗ trợ đổi miễn phí sang chuyến bay gần nhất.

Đáng lưu ý, đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết số lượng hành khách lỡ chuyến còn ít hơn so với thời điểm còn duy trì phát thanh do hành khách đã được thông báo, chủ động hơn, theo dõi trạng thái thông tin chuyến bay trên màn hình FIDS so với trước đây.

"Một số hành khách bị lỡ chuyến do chủ quan, không theo dõi dù đã được nhân viên làm thủ tục nhắc nhở... " – đại diện sân bay giải thích.

Để tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ, hiện sân bay Tân Sơn Nhất đang tiếp tục triển khai thêm màn hình thông báo tại các vị trí thuận tiện, màn hình kích thước lớn hơn, dễ nhìn và tăng cường tại một số vị trí...

Sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai ngừng thông báo bằng loa tại nhà ga quốc tế từ ngày 1-7 và bắt đầu áp dụng ở nhà ga nội địa từ ngày 1-10.

Theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, với mặt bằng nhà ga hạn chế, tần suất khai thác đang quá tải, việc chuyển đổi hình thức phát thanh từ loa sang màn hình điện tử đã giảm thiểu được ô nhiễm tiếng ồn. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều sân bay quốc tế trên thế giới áp dụng.