Đây là một trong những tiêu chí đối với khách du lịch trong Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn TP HCM, do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM vừa công bố.



Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch tại các địa bàn có mức độ an toàn cao, áp dụng đối với cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động của doanh nghiệp lữ hành và hoạt động của các điểm tham quan du lịch ngoài trời.

Du khách tham quan Cần Giờ ngày 19-9.

Mỗi lĩnh vực có 10 tiêu chí thành phần tùy thuộc vào loại hình của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành hay điểm tham quan du lịch ngoài trời. Nếu đơn vị nào đạt tất cả 10 tiêu chí thành phần là "an toàn" và được hoạt động, phải cam kết bảo đảm duy trì các điều kiện an toàn. Nếu không đạt từ 1 trong 10 tiêu chí thành phần trở lên là không an toàn và không được hoạt động.

Đáng lưu ý, trong các tiêu chí đều quy định khách đi du lịch, tham quan hoặc lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, resort…) từ 18 tuổi đều phải bảo đảm tiêu đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19 và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm bệnh (F0 đã khỏi bệnh) có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà.

Với khách tham quan dưới 18 tuổi phải có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi tham gia chương trình du lịch.

Với các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch như công ty lữ hành, khách sạn, điểm tham quan du lịch ngoài trời, 100% người lao động làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách tham quan và người ngoài doanh nghiệp phải bảo đảm tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc là F0 đã khỏi bệnh có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp điều trị tại nhà.

Những người lao động ở các bộ phận còn lại của doanh nghiệp đã tiêm 1 mũi vắc-xin (với loại yêu cầu 2 mũi vắc-xin) và đã qua 14 ngày, có xét nghiệm định kỳ âm tính. Người lao động chưa được tiêm vắc-xin chỉ được làm việc trực tuyến và người lao động trực tiếp phục vụ khách tham quan như hướng dẫn viên, nhân viên quầy vé, tài xế… phải xét nghiệm nhanh định kỳ 3 ngày/lần.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho biết căn cứ tình hình thực hiện, sẽ xem xét, sửa đổi và bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn TP HCM.

Nhiều doanh nghiệp du lịch TP HCM cho hay với việc ban hành tiêu chí an toàn sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp tính chuyện khôi phục lại thị trường du lịch, bắt đầu bằng du lịch nội đô rồi từng bước mở rộng ra các địa phương khác…