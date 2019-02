Người dân ùn ùn vào siêu thị sắm Tết, chợ truyền thống thưa vắng

02/02/2019 16:49

Tính đến trưa 2-2, tức 28 Tết, lượng hàng hóa về 3 chợ đầu mối của TP HCM đạt 14.046 tấn/đêm, tăng 68,9% so với ngày thường. Trong đó, tổng lượng hàng về chợ đầu mối Bình Điền đêm 27 rạng sáng 28 Tết đạt 5.001 tấn, tăng 17% so với đêm trước, tăng 88,6% so ngày thường và tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chợ Hóc Môn nhập 3.145 tấn hàng trong đêm, tăng 56,4% so ngày thường. Lượng hàng về chợ Thủ Đức đạt 5.900 tấn/đêm, tăng 61,4% so với ngày thường, tăng 6% so ngày hôm trước.



Lượng hàng về các chợ rất dồi dào trong ngày 28 Tết.

Theo báo cáo của ban quản lý các chợ đầu mối, sức mua bán hàng hóa tại chợ đêm qua đã tăng mạnh. Ngành hàng rau củ - rau lá - gia vị sản lượng nhập chợ cũng như mãi lực đều tăng. Sức mua cũng như hàng vào chợ ngành hàng súc sản - gia cầm tăng nhẹ so với đêm trước, gần về sáng giá heo sỉ giảm nhẹ từ 1.000 - 3.000đ/kg so với giá cố định đầu giờ chợ; ngành hàng thủy hải sản tươi sức mua giảm mạnh, nhiều ô vựa đã ngưng hoạt động kinh doanh.

Các loại rau Đà Lạt giảm sâu do sức mua giảm (xà lách các loại giảm đến khoảng 80% ngày thường); các mặt hàng bầu, bí, cà pháo… sức mua giảm, giá giảm 3.000 đồng/kg, chanh giấy - dưa leo - xà lách búp – ớt hiểm tiêu thụ nhanh, giá tăng 1.000 - 4.000 đồng/kg; khổ qua, đậu cove hút hàng, sức mua tăng, giá tăng 10.000 - 11.000 đồng/kg; mãng cầu tròn, quýt tiều, thanh long về nhiều, sức mua lớn, giá tăng 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, một số mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong thời gian cận Tết có xu hướng tăng nhẹ như: đậu que, bông cải, khổ qua, dưa hấu, bưởi năm roi, bưởi da xanh, quýt đường gà ta, cá thu, tôm bạc... tăng do nhu cầu. Giá gà ta, xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu tròn, cam sành, hoa... cũng bắt đầu tăng.



Sức mua tại các chợ có tăng so với ngày thường nhưng không đột biến

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên người lao động TP chính thức được nghỉ làm nên tranh thủ sắm Tết. Từ sáng, khu vực thực phẩm tươi sống của siêu thị Aeon Mall Tân Phú (quận Tân Phú) đã đông nghẹt người trong khi khu quần áo, thực phẩm khô – đóng gói chỉ lưa thưa vài khách. Nhân viên siêu thị châm hàng liên tục nên toàn khu vực tươi sống ngồn ngộn hàng và người.

Đông nhất là ở quầy trái cây ngoại. Táo, lê, nho, dâu, kiwi… tươi rói.

Trái với chợ, nhiều siêu thị lớn ở TP HCM quá tải lượng khách trong ngày đầu người lao động nghỉ Tết.

Một nhân viên đứng quầy ở đây cho biết rất nhiều khách mua táo, lê, nho vì mẫu mã đẹp, bắt mắt và để được lâu. Trong khi đó, trái cây trong nước đang bán chạy nhất là bưởi, xoài, đu đủ, mãng cầu, thanh long, dưa hấu…

Tại Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10), khách đứng chật trước quầy thịt của Vissan và Agrifood, chen nhau mua thịt ngon về làm nồi thịt kho cúng ông bà. "Thịt trong siêu thị vừa không tăng giá vừa yên tâm chất lượng. Mua ở ngoài giá cao hơn 5.000 – 10.000 đồng không quan trọng mà sợ không an toàn" – chị Loan, ngụ huyện Bình Chánh, nói.

Các quầy thực phẩm tươi sống ở siêu thị thu hút rất đông người tiêu dùng.

Xếp hàng chờ hơn 20 phút mới qua khỏi quầy tính tiền tại Aeon Tân Phú (quận Tân Phú), chị Ngọc Tuyền, nhà ở quận 6 – TP HCM, thở phào nhẹ nhõm. "Khách đông quá, tôi ngại chen chúc nên chỉ mua vài loại trái cây ngoại và rau củ rồi về. Ra đến quầy tính tiền còn gặp sự cố vì hệ thống bị lỗi, không nhận thanh toán bằng thẻ" – chị Tuyền kể.

Lý giải nguyên nhân vào Aeon mua trái cây, cho Tuyền cho biết vì trái cây nhập khẩu ở đây rất phong phú, tươi ngon. "Rau cũ cũng tươi mà giá nhiều loại rẻ hơn các siêu thị khác. Hiện cà rốt ở đây đang khuyến mãi, còn hơn 20.000 đồng/kg" – chị Tuyền cho biết thêm.

Nhiều người tiêu dùng cũng chọn mua trái cây các loại ở siêu thị thay vì mua bên ngoài vì sợ chặt chém.

Quầy tính tiên ở các siêu thị đều quá tải

Đến trưa 2-2, một số siêu thị cho biết khách vẫn chưa vơi. Các bộ phận phục vụ tranh thủ bổ sung hàng, chuẩn bị cho cao điểm khách trong buổi chiều – tối.

Tuy nhiên, tình trạng đặc biệt đông đúc chỉ diễn ra ở một số siêu thị lớn. Đa số siêu thị, chợ có ghi nhận lượng khách tăng cao nhưng chỉ tương đương cuối tuần.

Người tiêu dùng vẫn mua giỏ quà Tết với số lượng khá lớn

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng thực phẩm thiết yếu cũng cho biết từ sáng nay (28 Tết) đã tăng mạnh sản lượng đưa ra thị trường. Như Vissan tăng lượng heo giết mổ lên gấp 3 lần ngày thường và sẽ tăng tiếp trong đêm 28 rạng sáng 29 Tết.

Mặc dù vậy, so với cùng kỳ Tết 2018, sức mua vẫn chung vẫn thấp hơn. "Qua mỗi năm, người tiêu dùng càng "ăn" Tết ít hơn" – Phó Tổng giám đốc một công ty thực phẩm nhận định.

Bánh mứt, bia rượu và các loại nước giải khát ở siêu thị rất dồi dào, giá cả không tăng như bên ngoài mà thậm chí còn giảm từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng/thùng, kèm theo nhiều quà tặng.

Phương An. Ảnh: Tấn Thạnh