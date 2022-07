Sáng 22-7, tại TP Nha Trang, Chi nhánh Khánh Hòa thuộc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao thưởng cho 2 người chơi may mắn trúng thưởng giải Jackpot 1 kỳ quay số 749 và giải Jackpot 2 kỳ quy số 748 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55.



Trước đó, Vietlott đã xác nhận anh T. và anh N.H trúng lần lượt các giải Jackpot 2 và Jackpot 1 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số số 748 và 749.

Anh N.H là người đến từ Đà Nẵng cho biết mình thường xuyên chơi các sản phẩm xổ số của Vietlott. Thông thường, anh chọn một dãy số và mua vé lẻ nhưng khi giải Jackpot lên cao thì anh kết hợp luôn các con số để mua vé Bao 7 để tăng cơ hội trúng thưởng. Đến kỳ quay thưởng 749, anh đã trúng giải Jackpot 1 trị giá 205 tỉ đồng.

Hai người may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 với số tiền lần lượt 205,3 tỉ đồng và 12,9 tỉ đồng

Trao đổi với báo giới, anh N.H cho biết từ ngày đầu tiên (tháng 7-2016) Vietlott bán vé tại Việt Nam, anh đã chọn nhiều con số mình ưa thích hoặc có ý nghĩa với bản thân và người thân trong gia đình khi mua vé. Ví dụ, số 11 là ngày sinh của vợ, số 39 và 52 là các con số có ý nghĩa tiền tài.

"Tôi đã kiên trì "nuôi dưỡng" các cặp số này trong 6 năm và đến ngày 14-7 vừa qua tôi mua rất nhiều vé số Vietlott loại hình Power 6/55, trong có 1 vé bao 7 bao gồm 7 cặp số và may mắn vé này có 6 cặp trùng với kết quả trúng thưởng giải Jackpot 1 là 11-25-29-37-39-52. "- anh N.H tiết lộ.

Cũng với 6 cặp số này, nhiều năm trước, anh N.H từng 4 lần trùng thưởng vé số Vietlott với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng. "Tôi là chủ 1 doanh nghiệp với gần 300 nhân viên. Với số tiền trúng thưởng này, tôi sẽ dùng để mở rộng kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội"- anh N.H cho biết thêm

Trong khi đó, anh T. – người đến từ Hà Nội trúng giải Jackpot 2 kỳ quay số số 748 trị giá hơn 12 tỉ đồng. Trong một chuyến du lịch tại Đà Nẵng, anh T. đã mua vé số Vietlott và đã may mắn trúng giải Jackpot 2.

Lễ trao giải có đầy đủ cơ quan chức năng và báo chí

Vietlott tổ chức chi trả số tiền thưởng cho anh N.H và anh T dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Tài Chính Khánh Hòa, đại diện Phòng An Ninh (Công an tỉnh Khánh Hòa), các tổ chức đoàn thể và nhiều phóng viên báo đài.

Chứng từ chuyển tiền trả thưởng của Vietlott được đại diện Phòng An Ninh (Công an tỉnh Khánh Hòa), cùng anh N.H và anh T. kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của người trúng thưởng. Đồng thời, mọi thông tin liên quan đến việc chi trả số tiền trúng thưởng cũng được lưu vào thẻ nhớ. Thẻ này được lãnh đạo Vietlott, đại diện Phòng An Ninh (Công an tỉnh Khánh Hòa), người trúng thưởng ký xác nhận bao bì niêm phong để cung cấp cho các cơ quan năng khi cần thiết.

Tiếp đến, ông anh N.H và anh T. thông báo tại lễ trao thưởng tài khoản ngân hàng của họ đã nhận đủ số tiền trúng thưởng sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo đúng quy định.