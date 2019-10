Cơ sở Miến gạo Loan Hảo (Quảng Trị), hợp tác xã Bông Trang Bưởi da xanh (Tân Uyên, Bình Dương), Trang trại Chiến Thắng - sản xuất rau củ quả và trái cây theo tiêu chuẩn VietGAP (Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), hợp tác xã trồng trọt và xuất khẩu Hiệp Nguyên (Đà Lạt), Hợp tác xã nông sản sạch An Lập (huyện Bàu Bàng, Bình Dương),… là đại diện 200 doanh nghiệp, hợp tác xã đã tham gia kết nối, hợp tác với chuỗi bán lẻ Big C tại "Hội nghị kết nối cung cầu mặt hàng nông lâm thủy hải sản tỉnh Bình Dương năm 2019" do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức ngày 31-10.

Theo đó, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương – nơi diễn ra sự kiện, đại diện bộ phận thu mua ngành hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống của Big C đã trực tiếp trao đổi với các nhà cung cấp tiềm năng, thảo luận về giá cả, chia sẻ để nhà cung cấp tiềm năng cải tiến lại về bao bì, mẫu mã phù hợp hơn với kênh bán lẻ hiện đại. Ngoài ra, đại diện Big C còn cung cấp địa chỉ công ty, email, số điện thoại… để các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ nông dân… đưa hàng hóa vào chuỗi bán lẻ hiện đại Big C và GO! thuận tiện nhất.

Đại diện bộ phận thu mua Big C (bên trái) tiếp xúc với các nhà cung cấp tiềm năng tại hội nghị kết nối cung cầu mặt hàng nông lâm thủy hải sản tỉnh Bình Dương năm 2019

Hoạt động trên chỉ là một trong số hơn 10 chương trình trình kết nối, đẩy mạnh tìm kiếm hàng Việt trong 10 tháng đầu năm 2019 của Big C, thành viên của Central Retail Việt Nam.

Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết với mong muốn phát triển bền vững tại Việt Nam, Central Retail Việt Nam luôn cam kết "đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt". "Chúng tôi cử cán bộ thu mua trực tiếp tham dự "Hội nghị kết nối cung cầu mặt hàng nông lâm thủy hải sản tỉnh Bình Dương năm 2019", nhằm đẩy mạnh thu mua hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã và hộ nông dân, qua đó khẳng định cam kết của chúng tôi về việc hỗ trợ hàng Việt nói chung" - đại diện Big C nhấn mạnh.