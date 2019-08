Nhà máy In tiền quốc gia (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.



Kết thúc năm 2018, Nhà máy In tiền quốc gia đạt 63,8 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 14% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỉ đồng, tăng 15%.

Tuy nhiên, nửa đầu năm 2019, doanh thu của nhà máy ở mức 906 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của nhà máy chỉ còn vỏn vẹn 20,2 tỉ đồng, bằng chưa đầy 1/4 nửa đầu năm ngoái.

Doanh thu tài chính cũng sụt giảm trong nửa đầu năm khi đạt 10,3 tỉ đồng, giảm 40%.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Nhà máy In tiền quốc gia

Mặc dù chi phí tài chính giảm gần một nửa xuống còn 4,8 tỉ đồng nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp lớn, lên đến 32,6 tỉ đồng (tăng 12%) nên kết thúc nửa đầu năm 2019, Nhà máy in tiền quốc gia chịu lỗ trước thuế 6,3 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi thuế, mức lỗ sau thuế là hơn 11,2 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 30-6-2019, tổng tài sản của Nhà máy In tiền quốc gia là 2.266 tỉ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở hàng tồn kho với hơn 950 tỉ đồng (tăng mạnh so với năm ngoái là hơn 424 tỉ đồng), tài sản cố định với 548 tỉ đồng và tiền cùng các khoản tương đương tiền với 331 tỉ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của nhà máy đến hết ngày 30-6-2019 ở mức 1.907 tỉ đồng, giảm nhẹ 0,6% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 339 tỉ đồng, tăng 17%.

Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Trong những năm gần đây, lợi nhuận của Nhà máy In tiền quốc gia liên tục tăng đều, từ mức 20 tỉ đồng năm 2013 lên 42 tỉ đồng năm 2016, 44,4 tỉ đồng vào năm 2017 và 51 tỉ đồng năm 2018.



Nộp ngân sách của nhà máy qua các năm: 2016 nộp 272 tỉ đồng, 2017 nộp 195 tỉ đồng, năm 2018 nộp 189 tỉ đồng và năm 2019 ước nộp 219 tỉ đồng. Lao động bình quân năm 2018 là 643 người, tăng dần đến năm 2018 là 791 người và năm 2019 ước là 794 người.