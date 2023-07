Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán tuần từ ngày 3 đến 7-7, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.138,1 điểm (+1,6% so với tuần trước). Ngược lại, chỉ số HNX giảm 0,7% so với tuần trước xuống 225,8 điểm và chỉ số Upcom giảm 1,6% so với tuần trước xuống 84,7 điểm.



Phóng viên Báo Người Lao Động trao đổi nhanh với ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDirect, về thị trường chứng khoán tuần qua và những nhóm ngành cổ phiếu sẽ hưởng lợi trong nửa cuối năm.



*Phóng viên: Trong tuần, thị trường đã có một phiên bán tháo và giảm điểm khá mạnh, ông có thể chia sẻ diễn biến nổi bật?



- Ông Đinh Quang Hinh: Chỉ số VN-Index đã bật tăng trở lại sau khi chạm vùng hỗ trợ quanh 1.120 điểm. Thị trường có đà tăng khá tốt trong 3 phiên đầu tuần. Tuy nhiên, đến phiên ngày thứ 5, những thông tin bất lợi xuất hiện đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đã kích hoạt đà bán tháo tại hàng loạt cổ phiếu trên cả 3 sàn và kéo các chỉ số chứng khoán điều chỉnh mạnh, trước khi ổn định ngay phiên sau đó.



Tâm lý thận trọng khiến thanh khoản tiếp tục giảm với giá trị giao dịch bình quân 3 sàn đạt 17.943 tỉ đồng/phiên (giảm 5,8% so với tuần trước). Tuần này, khối ngoại bán ròng mạnh hơn với tổng giá trị đạt là 390 tỉ đồng, tăng gấp 10 lần tuần trước.

Nhà đầu tư nên chậm lại quan sát và hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao

Tuần qua, cổ phiếu VCB (+5%) dẫn dắt đà tăng chỉ số VN-Index khi đóng góp 5,9 điểm, theo sau là HPG (+5%), GVR (+9,5%), GAS (+3,2%) và BID (+2,2%). Một số cổ phiếu xuất khẩu như STK (+16,8%), GIL (+12,6%), PTB (+13,6%) và VHC (+13,9%) cũng ghi nhận mức tăng giá ấn tượng...

* Chỉ số VN-Index đang hướng đến vùng kháng cự mạnh quanh 1.140 - 1.150 điểm, khi thị trường đang bước vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý, điều này có ý nghĩa gì?

- Thị trường có thể sẽ xuất hiện những phiên rung lắc khi hàng bắt đáy giá rẻ về tài khoản. Do đó, nhà đầu tư nên chậm lại quan sát và hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao. Điều này là cần thiết khi thị trường đang bước vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 với nhiều gam màu xám. Nhiều dự báo cho rằng thị trường có thể tiếp tục ghi nhận một quý tăng trưởng lợi nhuận kém tích cực trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế GDP Việt Nam ở mức khá thấp trong quý 2, thị trường bất động sản đóng băng và mặt bằng lãi suất cho vay dù giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Nhà đầu tư cũng cần thận trọng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đang có nhịp tăng khá mạnh gần đây, báo hiệu khả năng cao Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ có thể tăng lãi suất điều hành trong cuộc họp sắp tới diễn ra ngày 25 và 26-7. Trước áp lực FED tăng lãi suất, tỉ giá USD/VNĐ đã có biến động khá mạnh trong 2 tuần qua, điều này có thể khiến Ngân hàng Nhà nước phải lưu tâm và cân nhắc thận trọng hơn trong những bước đi nới lỏng chính sách sắp tới.

* Nhìn dài hơn, nhà đầu tư cần lưu ý gì khi đầu tư chứng khoán nửa cuối năm, và những ngành hàng nào sẽ có cơ hội lớn?

Nhà đầu tư lưu ý những yếu tố rủi ro đối với thị trường trong nửa cuối năm 2023, bao gồm rủi ro suy thoái kinh tế tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ - châu Âu, rủi ro tỉ giá trong bối cảnh FED tiếp tục thắt chắt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát và rủi ro dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tiếp tục rút khỏi các thị trường cận biên khi ngân hàng trung ương lớn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

- Động lực phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm 2023 chủ yếu đến từ các chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ, bao gồm chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ nới lỏng. Do đó, 2 chủ đề đầu tư chính trong nửa cuối năm nay xoay quanh xu thế lãi suất giảm và vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và doanh nghiệp quốc doanh.

Cụ thể, lãi suất cho vay giảm sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, đặc biệt trong các ngành có nợ ròng cao như xây dựng & vật liệu và bất động sản. Ngành ngân hàng cũng được hưởng lợi khi lãi suất huy động thường giảm nhanh hơn lãi suất cho vay. Không thể không nhắc đến ngành chứng khoán khi đây là ngành được hưởng lợi cả đầu vào (giảm chi phí vốn) và đầu ra nhờ thanh khoản thị trường được cải thiện, nhu cầu vay ký quỹ (margin) gia tăng và khoản đầu tư tự doanh được hoàn nhập dự phòng cũng như mang lại tỉ suất sinh lời cao hơn.

Đầu tư công sẽ vẫn là câu chuyện xuyên suốt trong năm nay và cả những năm sắp tới. Việc Chính phủ thúc đẩy hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn sẽ mang lại khối lượng công việc rất lớn cho nhóm doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng trong nửa cuối năm 2023 và những năm sắp tới. Các dự án năng lượng liên quan tới lĩnh vực dầu khí, điện năng cũng đang được rục rịch tái khởi động sẽ cải thiện triển vọng của nhóm cổ phiếu ngành điện - dầu khí.