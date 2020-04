Giá vàng SJC bỏ xa giá thế giới. Ảnh: Linh Anh

Sáng cuối tuần 4-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC mua vào 47,05 triệu đồng/lượng, bán ra 48,05 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại Hà Nội, Công ty vàng bạc Phú Quý mua vàng SJC ở mức cao hơn với 47,3 triệu đồng/lượng, bán ra 48,05 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC mua vào 46,8 triệu đồng/lượng, bán ra 47,8 triệu đồng//lượng, thấp hơn các doanh nghiệp khác khoảng 200.000 đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp vẫn giữ mức chênh lệch mua vào - bán ra ở mức cao cả triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn các loại, vàng trang sức 24K được giao dịch ở mức thấp hơn nhiều, mua vào 44,45 triệu đồng/lượng, bán ra 45,65 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, thị trường vàng hiện chỉ số lượng ít doanh nghiệp, tiệm vàng giao dịch vàng miếng SJC, vàng trang sức còn hoạt động, trong khi nhiều tiệm vàng nhỏ tạm đóng cửa để phòng ngừa dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng. Thậm chí, một số đơn vị còn ngừng bán vàng trang sức qua kênh online…

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới được giao dịch ngày cuối tuần quanh mức 1.621 USD/ounce, tăng khoảng chục USD/ounce so với phiên trước và biến động trong biên độ hẹp. Theo giới phân tích, đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế khiến giá vàng đi ngang nhưng vẫn khó dự đoán trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 45,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm cuối tuần được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.239 đồng/USD, không đổi so với hôm qua. Tuy nhiên, giá USD ở các ngân hàng thương mại tiếp tục ở mức thấp, khi được giao dịch mua vào 23.350 đồng/USD, bán ra 23.530 đồng/USD, giảm khoảng 100 đồng mỗi USD so với sáng hôm qua. Nếu so với "đỉnh" trong tuần trước, mỗi USD đã giảm trên 200 đồng.