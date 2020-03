Theo báo cáo của các doanh nghiệp lữ hành gửi về Sở Du lịch TP HCM, trong tuần qua, đa số khách hàng đến doanh nghiệp để hủy tour đã đặt từ trước.

Đáng lưu ý, không chỉ tour nước ngoài mà nhiều điểm đến trong nước cũng bị trả do nhiều người lo ngại dịch Covid-19 lan rộng. Cụ thể, các tour du lịch miền Trung và miền Bắc khách hủy đến 99%; lượng khách du lịch từ Nhật Bản giảm 76% so với tuần trước; khách du lịch từ Đức giảm 54% so với tuần trước…

Khách quốc tế đến TP HCM trong tháng 2-2020. Ảnh: Lam Giang

Trong bối cảnh đó, doanh thu của các doanh nghiệp lữ hành bị ảnh hưởng nặng nề và giảm mạnh so với cùng kỳ. Nhiều công ty du lịch phải cắt giảm lương của nhân viên; cho nghỉ không lương hoặc nghỉ luân phiên; nhiều hướng dẫn viên thất nghiệp...

Trong khi đó, báo cáo của 25 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TP, tình hình kinh doanh của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống và cơ sở mua sắm giảm mạnh so với trước. Doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch giảm 58,29% so với cùng kỳ; kinh doanh hội nghị giảm 60,8%; kinh doanh nhà hàng, tiệc và kinh doanh khác giảm 60,1%...

Trước đó, thống kê trong tháng 2-2020, khách quốc tế tới TP giảm đến 52% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch tháng 2 chỉ đạt 8.100 tỉ đồng, giảm 29,94 % so với cùng kỳ. Sở Du lịch TP cho biết đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó nhằm giảm tác động đối với ngành du lịch trong và sau dịch bệnh trên cơ sở lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, Hiệp hội du lịch TP, doanh nghiệp du lịch và các hãng hàng không.

Mới đây, Lễ hội Áo dài TP HCM vốn được tổ chức định kỳ vào tháng 3 hằng năm, như một sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TP cũng đã phải hoãn lại, không tổ chức như dự kiến do ảnh hưởng lan rộng của dịch Covid-19.