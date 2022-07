Diễn ra từ ngày 28 đến 31-7, VietAd 2022 dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành về các loại máy ứng dụng công nghệ cao gồm: máy in phun kỹ thuật số, máy in UV, máy in chuyển nhiệt, máy ép nhiệt, máy khắc CNC, máy cắt laser/fiber, máy photocopy màu đa năng… xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Ngoài ra còn có công nghệ LED, các thiết bị, vật liệu quảng cáo (mực in thân thiện môi trường, decal, mica, hiflex, keo, PP, màn hình…), dịch vụ in ấn, thi công quảng cáo...



Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm thiết bị, công nghệ, giải pháp mới trong ngành quảng cáo tại VietAd 2022

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, ngành quảng cáo đã đóng góp tích cực vào việc kích cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Trong tháng 6-2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại TP HCM đạt 99.657 tỉ đồng, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm trước.