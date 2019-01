Nhiều khách chuyển hướng du lịch nước ngoài dịp Tết

10/01/2019 08:00

Ngày 9-1, dù chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài 9 ngày nhưng theo ghi nhận tại các công ty du lịch, lượng khách đăng ký tour chậm hơn so với cùng kỳ. Một số điểm đến nước ngoài có sự thay đổi đáng kể về nhu cầu đặt tour.



Tạm ngưng tour đến Ai Cập

Theo các công ty du lịch, những sự cố liên tiếp xảy ra trong mùa cao điểm đặt tour Tết nguyên đán như vụ 152 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan và thị trường này tạm ngừng chính sách visa Quan Hồng; Nhật bắt đầu thu thuế du lịch quốc tế khoảng 10 USD/khách, Ai Cập xảy ra vụ đánh bom khủng bố làm đoàn khách Việt bị thương… đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua tour của du khách.

Khách mua tour tại Vietravel Ảnh: TẤN THẠNH

Với vụ nổ bom khủng bố du khách Việt tại Ai Cập, đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist nhìn nhận đây là sự cố nghiêm trọng, ngoài ý muốn. Công ty đã tiến hành xử lý, giải quyết vụ việc ở mức tốt nhất có thể. Ai Cập là một điểm đến du lịch hấp dẫn nhưng trước mắt, công ty tạm ngưng phục vụ tuyến này trong dịp Tết nguyên đán và chuyển hướng sang những điểm đến hấp dẫn khác, như Morocco, Nam Phi…

Bà Trương Thị Thu Giang, Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Vietravel, nhận định nhiều khách đăng ký đi Ai Cập khởi hành dịp Tết nguyên đán đã chuyển hướng sang các tour khác như châu Âu, Úc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... Với thị trường Đài Loan, do phải quay trở về làm visa theo hình thức cũ nên du khách có xu hướng chuyển qua các công ty du lịch lớn để đăng ký tour nhằm bảo đảm đạt visa nhập cảnh Đài Loan.

Ngọc Thảo (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết chị đang tính đặt tour đi Đài Loan vào tháng 3 tới nhưng sau khi nghe thông tin siết chính sách visa ưu đãi, phải chứng minh tài chính…, chị đã phải cân nhắc lại điểm đến.

Đại diện Lữ hành Saigontourist cho rằng sự cố du khách bỏ trốn ở Đài Loan đã ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Hiện công ty đã trở lại xin visa Đài Loan cho du khách bằng hình thức truyền thống (visa dán lên hộ chiếu) áp dụng cho khách phổ thông; hoặc hình thức visa điện tử tiên tiến dành cho những du khách đã có visa đi Mỹ, Canada, Anh, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc còn hạn hoặc hết hạn trong 10 năm.

Khoảng 2 năm nay, lượng khách Việt đến Đài Loan tăng mạnh nhờ thị trường này áp dụng hàng loạt biện pháp để thu hút khách du lịch, điển hình là chính sách visa Quan Hồng; các hãng hàng không trong nước tăng cường mở đường bay sang Đài Loan; giá tour chỉ 9-12 triệu đồng/khách… Khi thị trường này ngừng chính sách visa ưu đãi đã ảnh hưởng đáng kể tới tình hình kinh doanh của hãng lữ hành.

"Hiện tại, việc xin visa đi Đài Loan mất thời gian hơn so với trước, doanh nghiệp phải chốt đoàn và hoàn thành thủ tục sớm, du khách tốn thêm lệ phí xin visa. Một số trường hợp khách chưa có visa tiên tiến, không đủ giấy tờ và chứng minh tài chính đã chuyển hướng sang các tour khác có chi phí tương đương và không mất thời gian làm visa như Singapore, Thái Lan…" - bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Fiditour, phân tích.

Từ đầu tháng 1-2019, Đài Loan cũng đã nới lại chính sách visa Quan Hồng cho các đối tượng khách đoàn, khách đã có visa du lịch những nước tiên tiến nên theo các công ty du lịch, điểm đến này vẫn sẽ thu hút du khách nhờ giá tour hợp lý. Bởi so với Hàn Quốc, Nhật Bản, năng lực cạnh tranh của điểm đến này vẫn rất tốt ở thời điểm hiện tại.

Riêng thị trường Nhật Bản, giá tour chưa tăng lên sau khi nước này bắt đầu thu thuế rời đi khoảng 10 USD/khách. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông Công ty TST tourist, cho biết chưa tăng giá tour đến Nhật, tất cả thuế, phí, bao gồm cả loại thuế du lịch mới đã tính trong giá tour trọn gói. Hiện thị trường Nhật đang chuẩn bị vào mùa hoa anh đào vốn được nhiều khách Việt quan tâm nên công ty khuyến khích khách đặt tour sớm.

Chờ khách giờ chót

So với mọi năm, nhiều công ty du lịch đánh giá tình hình đăng ký tour năm nay có chậm hơn. Hiện tại, một số công ty, lượng khách đăng ký mới đạt khoảng 80% kế hoạch, nhiều đường tour trong nước và thị trường gần, không phải xin visa vẫn đang chờ khách…

Tại TST tourist, với thị trường xa, lượng khách đặt tour đã đạt hơn 90%, chỉ còn một số tour nhận khách đã có sẵn visa đi châu Âu. Khách chọn nhiều nhất là các tour Thái Lan, Singapore - Malaysia, Brunei - Malaysia, Myanmar, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, bay thuê bao nguyên chuyến đi Bhutan, châu Âu, Úc, Mỹ. Trong đó nhóm tour xa sẽ kết hợp đón giao thừa và thăm thân. Dù vậy, TST tourist dự báo tốc độ tăng trưởng lượng khách dịp cao điểm Tết nguyên đán 2019 chỉ tăng 5% - 7% so với kế hoạch và tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Giá tour tăng lên một phần do hàng không tăng các loại thuế, phí khiến lượng khách đăng ký chậm hơn cùng kỳ.

Theo các công ty du lịch, đa phần du khách sẽ chờ thông tin về lương, thưởng rồi mới quyết định đặt tour, nên tình hình đăng ký tour thường kéo dài đến sát Tết.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, tại Fiditour các tour đi Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), Nhật, Malaysia, Singapore, Thái Lan (Phuket) còn khoảng 20% lượng chỗ, dự kiến chốt sổ vào trung tuần tháng 1-2019.

Tại Lữ hành Saigontourist, hiện có khoảng 80% lượng tour Tết nguyên đán được khách đặt, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Từ nay cho đến trước ngày khởi hành, các tour đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự kiến, dịp Tết này, công ty sẽ đạt mức 21.500 khách đi trong và ngoài nước, khởi hành từ 23 tháng chạp đến mùng 10 tháng giêng.

Theo dõi cảnh báo của nhà chức trách ở điểm đến Để bảo đảm an toàn khi đi du lịch, nhất là các tour nước ngoài, các công ty du lịch khuyến cáo du khách nên tham dự họp đoàn trước chuyến đi. Vì đây là lúc hướng dẫn viên cung cấp thông tin hành trình, phương tiện di chuyển, các điểm tham quan; những điều cần và không nên làm khi đến quốc gia sở tại, các quy định của hải quan sở tại và Việt Nam, về tiền tệ, mua sắm, thuốc, thông tin liên lạc khi cần thiết... Du khách tránh đến các địa điểm tập trung đông người, nhạy cảm, thường xuyên theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương về điểm đến nhằm bảo đảm an toàn; bảo vệ tài sản cá nhân ở những điểm đến được cảnh báo về nạn trộm cắp. Chuẩn bị, kiểm tra đầy đủ các thủ tục bảo hiểm trước chuyến đi để được hỗ trợ quyền lợi khi không may gặp bất trắc trong hành trình.

THÁI PHƯƠNG