Tôi có vùng nuôi 9 ao tại Hậu Giang, dự kiến thu hoạch 3.000 tấn từ nay cho tới tháng 6. Tuy nhiên, thời điểm này tôi vẫn chưa bán, neo lại vì dự kiến giá cá còn tăng nữa do đang thiếu cá nguyên liệu cho xuất khẩu".



Mít Thái đang có giá

Giá lúa đông xuân tại ĐBSCL cũng ghi nhận mức tăng 100 - 200 đồng/kg so với trước Tết và tăng 800 - 1.000 đồng/kg so với mùa vụ trước. Theo đó, lúa OM 18, Đài Thơm, OM 5451 được thương lái mua tại ruộng có giá 6.800 - 7.000 đồng/kg. Với giá này, nông dân thu lãi 1,5 - 2 triệu đồng/công. Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây cũng tăng giá khoảng 10 ngày nay do Trung Quốc mở cửa trở lại sau dịch COVID-19. Tại Vĩnh Long, thương lái và các vựa thu mua trái cây đang mua chôm chôm Java cho nhà vườn với giá 25.000 - 27.000 đồng/kg, chôm chôm nhãn 30.000 - 35.000 đồng/kg, chôm chôm Thái 50.000 - 51.000 đồng/kg (tăng gấp đôi so với cùng kỳ). Mít Thái cũng được nông dân bán tại vườn với giá 25.000 - 35.000 đồng/kg (tùy loại).