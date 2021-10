Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) cho biết tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng năm nay đạt hơn 10.300 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.300 tỉ đồng, đều tăng 32% so với cùng kỳ. Trong quý III, VIB triển khai nhiều chính sách ưu đãi, giảm lãi suất cho vay, miễn giảm phí giao dịch và hỗ trợ cơ cấu khoản vay cho khách hàng. Việc cơ cấu đã tác động tạm thời vào kết quả kinh doanh của ngân hàng trong quý này nhưng phần lớn khách hàng có kế hoạch hoàn trả sớm hơn so với phương án hỗ trợ. Điều này tác động khả quan tới kết quả kinh doanh của ngân hàng trong quý cuối năm.



Nhiều ngân hàng đạt kết quả kinh doanh khả quan dù dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế .Ảnh: LAM GIANG

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho biết kết thúc quý III/2021, ngân hàng đạt 1.556 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 68% so với cùng kỳ và hoàn thành 78,9% kế hoạch năm. Tính từ thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện vào năm 2020 đến ngày 30-9, đã có 26.565 khách hàng với tổng dư nợ 14.613 tỉ đồng được ngân hàng này hỗ trợ giảm lãi suất cho vay. Ông Lê Hải, Tổng Giám đốc ABBANK, cho hay kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn hơn nhiều so với điều kiện bình thường khi phải cân đối giữa hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm chia sẻ gánh nặng cùng khách hàng. Do vậy, ngân hàng đã điều chỉnh chính sách ngắn hạn hợp lý nhất.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cũng hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu đề ra cho cả năm 2021. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 2.445 tỉ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, MSB đạt hơn 4.100 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 2,5 lần với cùng kỳ và vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất của năm nay.