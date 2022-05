Báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu năm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cho thấy lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Ngân hàng này tiếp tục củng cố vị thế đầu ngành về tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA). Theo ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, ngân hàng đã đạt kết quả kinh doanh tốt trong quý I/2022, tỉ suất sinh lời cao và ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ của các phân khúc khách hàng. "Sang quý II, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, hàng không, các hạn chế đối với các hoạt động kinh tế trong nước đã được dỡ bỏ và nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh. Do đó, tiếp tục có những lý do để lạc quan" - CEO của Techcombank nói. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với các kết quả kinh doanh khả quan khi lợi nhuận trước thuế đạt tới 3.227 tỉ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Với mức lợi nhuận này, SHB đã vào tốp 5 ngân hàng cổ phần khối tư nhân có lợi nhuận cao nhất trong quý đầu năm.



Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 vừa được công bố, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đạt lợi nhuận trước thuế 1.795 tỉ đồng, tăng trưởng 61,5% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi đóng góp tăng mạnh khi thu nhập lãi thuần đạt 2.875 tỉ đồng, tăng 40,2% so với cùng kỳ. Đại diện LienVietPostBank cho biết thành quả này đến từ việc tăng quy mô cho vay bán lẻ, thu hồi lãi của các khoản vay cơ cấu nợ do dịch Covid-19 và tối ưu được hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Trước đó, nhiều ngân hàng thương mại khác cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm với những thông tin tích cực như VPBank, MSB, Sacombank, HDBank.