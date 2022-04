Ngày 21-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông báo tìm người bị hại do hành vi “thao túng thị trường chứng khoán” của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch Tập đoàn FLC và các bị can khác gây ra. Theo đó, các nhà đầu tư (bị hại) có thể liên hệ C01 trước ngày 15-6 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ng.Hưởng