Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, RAM, Subaru, Toyota, Volkswagen và Volvo. Trong số này, Brabus (hãng chuyên về xe độ), Jeep, Morgan và RAM là những thương hiệu nổi tiếng lần đầu tham gia VMS.



Thông tin về những mẫu xe mới, dịch vụ công nghệ mới tham gia VMS 2022 cũng được hé lộ dần. Cụ thể, Audi sẽ mang đến triển lãm những mẫu xe sang trọng, đẳng cấp và vận hành hoàn toàn bằng điện, gồm Audi A8L và Audi e-tron quattro phiên bản mới. Brabus mang đến các dòng S-Class và G-Class được "Brabus hóa". Jeep và RAM tập trung vào hoạt động trưng bày xe theo phong cách gắn liền với thiên nhiên cùng 4 dòng tiêu biểu gồm: Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, RAM 1500 Laramie, RAM TRX, kèm loạt hoạt động lái thử xe vượt chướng ngại vật. Mercedes-Benz Việt Nam lần đầu tiên trưng bày dòng sản phẩm chủ lực trong phân khúc xe điện hạng sang - Mercedes EQS. Morgan (hãng xe hơi Anh quốc) sẽ trưng bày 2 dòng xe mới nhất là Morgan Plus Four và Morgan Plus Six, đồng thời giới thiệu khung gầm nhôm CX-Generation hoàn toàn mới…

Tại VMS 2022, một số phương tiện vận chuyển khác cũng lần đầu tiên góp mặt với những thương hiệu nổi bật trong ngành như: Honda Motor với dòng xe phân khối lớn, Dat Bike với xe máy điện...

VMS 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 30-10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC (799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP HCM).