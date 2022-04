Chiều 28-4, Công an TP HCM và Cảng vụ Hàng không miền Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị về công tác bảo đảm an toàn hoạt động bay tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.



Theo ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong bối cảnh lượng khách quốc tế và khách quốc nội qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất ngày càng tăng, việc bảo đảm an ninh, an toàn bay là rất quan trọng.

Tuy nhiên, số vụ uy hiếp, vi phạm an toàn bay quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vẫn xảy ra và có chiều hướng gia tăng. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, đã xảy ra 49 vụ vi phạm như chiếu đèn laser, đèn công suất lớn, ảnh hưởng đến an toàn bay. Trong đó, 4 tháng đầu năm nay, xảy ra 17 trường hợp.

Trong 4 tháng đầu năm tiếp tục xảy ra 17 trường hợp vi phạm an toàn hoạt động bay ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Một số khu vực ghi nhận vi phạm an toàn hoạt động bay chủ yếu xảy ra tại các khu vực vùng tiếp cận hạ cánh của đầu đường cất hạ cánh 25, sân bay Tân Sơn Nhất thuộc phạm vi các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, TP Thủ Đức đến TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và một số trường hợp ghi nhận tại các huyện của tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, các hoạt động chiếu đèn laser vào buồng lái máy bay, sử dụng flycam và vật thể bay theo phản ánh của tổ lái được ghi nhận tại khu vực phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM thường xuyên và với tần suất cao.

"Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn máy bay trong trường hợp đèn laser chiếu thẳng vào buồng lái làm mất tập trung cho tổ lái trong quá trình bay" – ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc, Cảng vụ Hàng không miền Nam, nói. Vì vậy, cần thiết có các biện pháp phòng ngừa, xử lý đối với các hành vi vi phạm, uy hiếp hoạt động bay, cất hạ cánh, hoạt động hàng không đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Để phòng ngừa các vi phạm trên, Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã áp dụng quy chế phối hợp với Công an TP HCM, Công an tỉnh Bình Dương, Đồng Nai để xác minh, truy tìm, xác định, từ đó có phương án ngăn chặn. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân trên các vùng hàng lang an toàn bay theo quy định của pháp luật.

Cảng vụ Hàng không miền Nam đề xuất các cơ quan chức năng quản lý nhà nước liên ngành công an, quân đội, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ trên địa bàn và tuyên truyền thông tin cho người dân để tránh những vụ vi phạm, sự cố liên quan đến an toàn bay.