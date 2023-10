Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu HAX của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh với giá mục tiêu 15.500 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, doanh thu của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đạt 1.115 tỉ đồng, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận đạt 8 tỉ đồng, giảm 86,2% so với cùng kỳ nhưng tăng 166,7% so với quý trước.

Cổ phiếu HAX biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 13.000 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Do nhu cầu mua xe Mercedes không cao như kỳ vọng, VDSC điều chỉnh giảm doanh thu thuần năm 2023 và 2024 xuống còn 5.087 tỉ đồng và 5.375 tỉ đồng, từ mức 6.775 tỉ đồng và 6.809 tỉ đồng. Tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu năm 2023 và 2024 cũng được điều chỉnh xuống 1.456 đồng/cổ phiếu và 1.557 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, VDSC kỳ vọng doanh nghiệp này sẽ ghi nhận hoa hồng từ Tập đoàn Mercedes-Benz trong quý IV/2023.

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu HAX trong dài hạn với giá mục tiêu 15.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại giá mục tiêu 99.420 đồng/cổ phiếu.

Theo YSVN, việc giảm trích lập dự phòng giúp tăng lợi nhuận phù hợp với kỳ vọng. Vietcombank có dư địa để tiếp tục giảm dự phòng.

Ảnh minh họa

Tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) dự báo được cải thiện sẽ giúp giảm chi phí huy động vốn của Vietcombank trong quý IV/2023. Chất lượng tài sản vẫn vững chắc dù nợ xấu gia tăng.

YSVN kỳ vọng tín dụng sẽ tăng và chi phí vốn giảm nên lợi nhuận của ngân hàng này trong quý IV/2023 sẽ cải thiện hơn nữa. Ngoài ra, YSVN còn cho biết Vietcombank đang có kế hoạch bán 6,5% cổ phần cho đối tác nước ngoài và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2024.

Cổ phiếu VCB biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện ở mức 86.800 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Do đó, YSVN khuyến nghị mua cổ phiếu VCB với giá mục tiêu 99.420 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu VCB ở mức 86.800 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị khả quan cổ phiếu BMP của Công ty CP Nhựa Bình Minh với giá mục tiêu 98.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, Công ty CP Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận ở mức 208,8 tỉ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu giảm 38,1%, đạt 926 tỉ đồng.

Cổ phiếu BMP biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện ở mức 78.500 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận ròng của Công ty CP Nhựa Bình Minh tăng 75,1% so với cùng kỳ, ở mức 784,1 tỉ đồng; doanh thu đạt 3.702 tỉ đồng, giảm 15,9%.

Tính đến cuối quý III/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 3.477 tỉ đồng; trong đó tiền mặt và tiền gửi ngân hàng dồi dào ở mức 2.035 tỉ đồng. Nợ ngắn hạn không đáng kể, ở mức 55,2 tỉ đồng, công ty duy trì không vay nợ dài hạn. Dòng tiền hoạt động mạnh mẽ ở mức 1.104 tỉ đồng.

BVSC dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 của công ty tăng mạnh 47,2% so với cùng kỳ, lên 1.021 tỉ đồng. Đồng thời, lợi nhuận ròng năm 2024 bình thường hóa về mức 705,5 tỉ đồng, năm 2025 lên mức 745,2 tỷ đồng.

Với yếu tố trên, BVSC khuyến nghị khả quan cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 98.000 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).