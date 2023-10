Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam với giá mục tiêu 34.900 đồng/cổ phiếu.



Trong quý II/2023, CTG ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 17.700 tỉ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Xét lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt lần lượt 34.800 tỉ đồng và 12.500 tỉ đồng, tăng 15,9% và 8% so với cùng kỳ, hoàn thành khoảng 54% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Theo VDSC, tỉ lệ nợ xấu của CTG đang được kiểm soát tốt ở mức 1,27% so với 1,28% vào quý I/2023. Nợ nhóm 2 đồng thời giảm so với quý trước, đạt 2,59%. CTG cũng đã thực hiện trích lập dự phòng 6.400 tỉ đồng trong quý II, tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong nửa cuối năm 2023, VDSC kỳ vọng CTG sẽ kiểm soát được chi phí dự phòng tương đương nửa đầu năm ở mức 12.000 tỉ đồng, từ đó lợi nhuận trước thuế ước tính 12.100 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Cả năm 2023, thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế CTG dự báo lần lượt ở mức 71.100 tỉ đồng và 24.700 tỉ đồng, tăng 10,9% và 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế và tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tương ứng là 19.800 tỉ đồng và 3.632 đồng.

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu CTG với giá mục tiêu 34.900 đồng/cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này có giá 29.300 đồng/cổ phiếu.

Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 16-10. Ảnh tư liệu

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO với giá mục tiêu 58.400 đồng/cổ phiếu.

Trong quý II/2023, IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.407 tỉ đồng và lợi nhuận ròng 662 tỉ đồng, lần lượt giảm 27,2% và 54,7% so với cùng kỳ.

Theo MSVN, IDC có sẵn diện tích cho thuê lên tới 750ha. Khu công nghiệp Hựu Thạnh IP, Phú Mỹ 2 và 2 MR còn nhiều quỹ đất nhất và đang thu hút khá nhiều khách thuê, với giá cho thuê lên tới 125-135 USD/m2. Sắp tới doanh nghiệp này cũng sẽ liên danh với công ty con IDICO-INCO để triển khai dự án Đầu tư Tổ hợp văn phòng IDICO Plaza II tại TP Cần Thơ.

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (IDICO Linco) là công ty con của IDC dự kiến sẽ chuyển nhượng cho Tập đoàn Aeon để phát triển đầu tư trung tâm thương mại. Giá trị thỏa thuận đạt hơn 470 tỉ đồng, dự kiến hoàn tất trong quý IV/2023. Hiện IDC đang sở hữu 51% vốn điều lệ của IDICO Linco .

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo IDC, tốc độ tăng trưởng trung bình kép doanh thu của công ty trong giai đoạn năm 2022-2026 dự báo ở mức 20,8%, lợi nhuận sau thuế 23,8%, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trên 20%. Đồng thời, chính sách cổ tức ở mức trên 40% mệnh giá .

Tuần qua, cổ phiếu IDC đã có phiên bứt phá quan trọng thoát hoàn toàn khỏi vùng tích lũy và thiết lập mức cao mới của năm 2023, thanh khoản cũng tăng mạnh trong phiên. Chỉ báo MACD tăng mạnh và vẫn đang nằm cao hơn cả mức 0 lẫn đường tín hiệu, các chỉ báo động lượng đều hoạt động ở mức mạnh.

Với các yếu tố trên, MSVN khuyến nghị mua IDC với giá mục tiêu 58.400 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên 13-10, cổ phiếu này ở mức 52.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu DPR của công ty CP Cao su Đồng Phú với giá mục tiêu 44.019 đồng/cổ phiếu.

Theo YSVN, trong ngắn hạn, DPR có thể hưởng lợi khi giá cao su phục hồi nhờ diện tích đất cao su hiện tại của DPR khoảng 9.300 ha.

Hiện giá cao su đang hồi phục và kỳ vọng sẽ giữ mức cao trong 6 tháng tới. Dự án mở rộng khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Phú có diện tích 317 ha dự kiến bắt đầu cho thuê từ năm 2023 với giá cho thuê trung bình từ 70-80 USD/m2.

Về dài hạn, dự án mở rộng KCN Nam Đồng Phú với diện tích 480ha và dự kiến sẽ cho thuê từ năm 2026.

Các KCN trên đều có vị trí rất thuận lợi khi nằm gần Bình Dương và đặc biệt là tuyến cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành. Khi dự án cao tốc này hoàn thành sẽ thúc đẩy giá cho thuê cao hơn.

Theo quy hoạch giai đoạn năm 2020-2030, DPR có 2.000 ha sẽ được bàn giao và tỉnh Bình Phước sẽ đền bù cho DPR với giá trị dự kiến 250 tỉ đồng mỗi năm, giai đoạn năm 2023-2029. Và 2.000 ha còn lại sẽ được DPR dùng để phát triển thêm mảng KCN.

Trong năm 2022, giá trị đền bù chưa thực hiện là 150 tỉ đồng, do đó DPR có thể nhận tiền đền bù đến 400 tỉ đồng trong năm nay.

Do đó, YSVN khuyến nghị mua cổ phiếu DPR với giá mục tiêu 44.019 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa ngày 13-10 của DPR là 34.900 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).