Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 19-7

Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) khuyến nghị tăng tỉ trọng đối với mã cổ phiếu KDH của công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tại giá mục tiêu 38.000 đồng/cp.



Theo báo cáo 18-7, Mirae Asset cho biết KDH là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản. Trong quý I/2023, doanh thu thuần và lãi ròng của công ty lần lượt đạt 425 tỉ đồng và 200 tỉ đồng.

Về tình hình dự án, tính hết quý I/2023 ước tính đã bàn giao hơn 150 căn thuộc dự án The Classia, hoàn thành hơn 80% tiến độ, kỳ vọng đóng góp doanh thu chính của KDH trong 2023. Ngoài ra KDH dự kiến mở bán The Privia, The Clarita vào cuối năm 2023, The Emeria vào cuối năm 2023 hoặc 2024 có thể giúp đem lại dòng tiền và khoản thu nhập cho công ty.

Bên cạnh đó, KDH sở hữu quỹ đất 330ha tại khu dân cư Tân Tạo, quận Bình Tân (TP HCM) và đã giải phóng mặt bằng, đền bù hơn 80% kỳ vọng triển khai xây dựng vào 2024 cùng với việc đang phát triển mảng khu công nghiệp (KCN) tại KCN Lê Minh Xuân mở rộng, huyện Bình Chánh, TP HCM đang trong giai đoạn hoàn thiện pháp lý và dự kiến bắt đầu cho thuê từ năm 2024.

Năm 2023, chứng khoán Mirae Asset dự phóng doanh thu và lãi ròng của KDH đạt 2.067 tỉ đồng và 1.269 tỉ đồng.

Dựa vào cơ sở trên, Mirae Asset đánh giá tích cực đối với KDH, từ đó đưa ra khuyến nghị tăng tỉ trọng đối với mã cổ phiếu này và ước tính chỉ số lãi trên cổ phiếu trong của 4 quý tiếp theo (EPS forward) 2023 đạt 1.770 đồng/cp. Giá KDH đang ở mức 32.550 đồng/cp.

Công ty CP Chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị trung lập cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 106.000 đồng/cp ( từ 103.000 đồng/cp).



Theo báo cáo 17-7, Chứng khoán SSI ước tính kết quả kinh doanh sơ bộ, doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 của GAS lần lượt đạt 45.800 tỉ đồng và 6.040 tỉ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng thực tế thường cao hơn so với ước tính sơ bộ khoảng 15-25%.

Theo ban lãnh đạo công ty, dự án kho cảng LNG Thị Vải có thể mang lại khoảng 12.000-14.000 tỉ đồng doanh thu trong giai đoạn đầu và 35.000 tỉ đồng sau khi giai đoạn hai hoàn thành.

Bên cạnh đó, dự án kho cảng Sơn Mỹ LNG có vốn đầu tư 1,3 tỉ USD do GAS nắm giữ 61% cổ phần dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027-2028, giúp cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy điện Sơn Mỹ 1 và 2 và công suất kho cảng Sơn Mỹ có thể mở rộng lên 6-10 triệu tấn/năm trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị trung lập đối với GAS và nâng giá mục tiêu 12 tháng lên 106.000 đồng/cp (từ 103.000 đồng/cp), dựa trên EPS năm 2024 và P/E mục tiêu 1 năm không đổi là 16,5x. Kết phiên 18-7, giá đóng cửa của GAS ở mức 99.800 đồng/cp.

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu DXG của công ty CP Tập đoàn Đất Xanh với giá mục tiêu 18.400 đồng/cp

Theo báo cáo 17-7, tình hình kết quả kinh doanh quý I/2023 của DXG ghi nhận lỗ thuần 95 tỉ đồng, so với kết quả lỗ trong năm 2022 và lãi thuần của quí I/2022 công ty đã giảm thiểu tổn thất trong quý này.

Mặc dù doanh thu quý I/2023 giảm 76,7% so với cùng kỳ và 29,1% so với quý trước, tuy nhiên Maybank tin rằng DXG đã đối mặt với những thách thức một cách tích cực và đồng thời đánh giá cao việc DXG đã tái cơ cấu đội ngũ bán hàng.

Dự kiến trong năm 2023, doanh số bán nhà của DXG sẽ chủ yếu đến tự dự án Gem Sky World. Trong năm 2025, việc ban hành Luật Đất đai mới vào năm 2024 kỳ vọng sẽ giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến bất động sản sẽ tạo thuận lợi hơn cho thị trường, điều này cũng tạo điều kiện việc mở bán dự án Datxanhhomes Riverside và dự kiến giúp tăng doanh số bán nhà DXG lên mức 6.600 tỉ đồng, tăng trưởng đến 408%.

Về mặt kỹ thuật, DXG xác lập xu hướng tăng trung hạn từ tháng 4 khi đường giá thường xuyên giữ cao hơn MA50. Ngắn hạn, phiên tăng mạnh tiếp tục đưa đường giá vượt lên trên đỉnh trước đó; khối lượng giao dịch trong ba phiên tăng gần nhất đều ở mức cao hơn hẳn trung bình 20 ngày.

Chỉ báo MACD bật tăng và thành công trở lại cao hơn đường tín hiệu, các chỉ báo động lượng ở mức khá tốt.

Trên cơ sở đó, Maybank khuyến nghị nhà đầu tư có thể mở vị thế mua DXG với giá mục tiêu gần nhất tại 18.400 đồng/cp, dừng lỗ khi 15.100 đồng/cp. Hiện DXG đang 16.350 đồng/cp.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).