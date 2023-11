Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị trung lập cổ phiếu SAB của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn với giá mục tiêu 76.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, SAB ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng thấp hơn dự kiến lần lượt ở mức 7.400 tỉ đồng và 1.000 tỉ đồng, giảm 14% và 23% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận ròng đạt 2.200 tỉ đồng, giảm 25,6%, cách khá xa so với kế hoạch năm 2023.

Theo SSI, SAB được hưởng lợi từ xu hướng chuyển từ sản phẩm cao cấp xuống sản phẩm phổ thông. Thương hiệu bia Sài Gòn của công ty vẫn là thương hiệu đứng đầu trong phân khúc phổ thông, trong khi các đối thủ như Heineken hay Carlsberg chỉ chiếm thị phần nhỏ. Ban lãnh đạo dự kiến sản lượng sẽ tăng trở lại khi nền kinh tế trong nước phục hồi, dự kiến muộn nhất là vào nửa cuối năm 2024.

Cổ phiếu SAB biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 63.700 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Năm 2023, SSI giảm dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của SAB xuống mức 30.500 tỉ đồng và 4.400 tỉ đồng, thấp hơn 8% và 10% so với ước tính trước đó dựa trên dự báo mức tiêu thụ bia giảm. Trong thời gian tới, ban lãnh đạo của doanh nghiệp này có thể sẽ kiểm soát chặt hơn các khoản chi phí quảng cáo và khuyến mãi so với năm 2023 để cải thiện biên lợi nhuận.

Do đó, SSI hạ khuyến nghị từ khả quan xuống trung lập cổ phiếu SAB với giá mục tiêu 76.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) khuyến nghị trung lập cổ phiếu BSR của Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn với giá mục tiêu 20.500 đồng/cổ phiếu.

Theo ACBS, BSR ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2023 rất tích cực, với lợi nhuận ròng đạt 3.260 tỉ đồng, tăng 581% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, xét lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng giảm 51,8%, hoàn thành 200% kế hoạch năm 2023 nhưng chỉ hoàn thành 78% dự phóng của ACBS. Mức giảm này là do crack spread (chênh lệch giá của một thùng dầu và sản phẩm hóa dầu từ nó) giảm so với mức cơ sở cao trong năm 2022.

Cổ phiếu BSR biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 18.600 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Về kế hoạch chuyển sàn niêm yết sang HoSE, BSR vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do liên quan đến các khoản nợ quá hạn trên 1 năm của công ty con. Do đó, việc chuyển sàn có thể dời sang năm 2024.



ACBS điều chỉnh tăng dự phóng kết quả kinh doanh năm 2023 và năm 2024 so với dự phóng gần nhất là 6,8% và 6%. Năm 2024, dự phóng BSR có thể ghi nhận doanh thu 127.692 tỉ đồng và lợi nhuận ròng 7.679 tỉ đồng, giảm 11% và 3,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trên cơ sở đó, ACBS khuyến nghị trung lập cổ phiếu BSR với giá mục tiêu cuối năm 2024 là 20.500 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).