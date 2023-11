Trong quý III/2023, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.180 tỉ đồng, tăng 277% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 3.080 tỉ đồng, tăng 402%, hoàn thành 95% kế hoạch cả năm 2023.



Cổ phiếu PLX biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 33.800 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Theo Công ty CP Chứng khoán SSI, sản lượng tiêu thụ xăng dầu của tập đoàn được duy trì tốt ở mức 2,6 triệu m3, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, SSI cho biết doanh nghiệp này đã trích lập chi phí dự phòng tồn kho 777 tỉ đồng trong quý III do giá dầu điều chỉnh, và khoản này có thể được hoàn nhập trong các quý tới nếu giá dầu ổn định trở lại.



SSI điều chỉnh dự báo doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2023 lần lượt xuống còn 276.000 tỉ đồng và 4.580 tỉ đồng, giảm 9,2% và tăng 102% so với cùng kỳ. Trong năm 2024, lợi nhuận trước thuế có thể xuống mức 4.400 tỉ đồng, giảm 4,3% so với mức đỉnh trong năm 2023.



Theo đó, SSI khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu PLX tại giá mục tiêu 40.800 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, doanh thu và lợi nhuận ròng của Công ty CP Thế Giới Số cải thiện gần 18% và 23% so với quý trước, lần lượt vượt 4% và 2% kế hoạch. Với kết quả này, SSI nhận thấy đà phục hồi từ quý II/2023 đang được tiếp tục mở rộng.

Xét lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 13.968 tỉ đồng và 265 tỉ đồng, giảm 22% và 50% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành lần lượt 70% và 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023. Mặc dù lợi nhuận giảm so với cùng kỳ nhưng kết quả này đã tương đối tốt so với các công ty niêm yết khác trong mảng công nghệ thông tin.

Cổ phiếu DGW biến động trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 53.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Theo Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN), tiềm năng tăng trưởng của Thế Giới Số ở mức dài hạn nhờ vị thế vững chắc và chiến lược đa dạng hoá.

Trong phiên 21-11, MSVN cho biết đường giá cổ phiếu DGW nằm bên trên MA-50 và đồng thời vượt ra khỏi vùng ảnh hưởng của pha tích lũy ngắn hạn, vì vậy xu hướng hiện tại của DGW đang ở chiều tăng. Khối lượng giao dịch trong phiên tăng mạnh, lên cao hơn mức trung bình 20 ngày. Chỉ báo MACD đang tăng, nằm cao hơn đường tín hiệu và tiến sát bên dưới mức 0. Các chỉ báo động lượng hoạt động ở mức mạnh.

Trên cơ sở đó, MSVN khuyến nghị mua cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 59.400 đồng/cổ phiếu và dừng lỗ tại 49.300 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).