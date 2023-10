Công ty chứng khoán Mirae Asset vừa có báo cáo cập nhật đối với cổ phiếu DPG của Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương, nâng giá mục tiêu lên 44.733 đồng/cổ phiếu (từ 35.322 đồng/cổ phiếu). Hiện DPG được giao dịch ở mức 37.900 đồng.



DPG báo cáo doanh thu 6 tháng đạt 1.159 tỉ đồng (-14% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận gộp 271 tỉ đồng (-41% so với năm ngoái). Lợi nhuận gộp giảm đáng kể do doanh thu từ bất động sản sụt giảm, đây là phân khúc chiếm 31% lợi nhuận gộp năm ngoái. Do đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm đáng kể xuống còn 87 tỉ đồng từ 210 tỉ đồng (-58% so với năm ngoái).



Mirae Asset đã điều chỉnh giảm mức tăng trưởng doanh thu năm 2023 của DPG xuống -7,9% trong báo cáo trước đó, với tốc độ tăng trưởng khác nhau cho từng lĩnh vực. Cho năm 2023, dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ bị công ty chứng khoán điều chỉnh giảm xuống lần lượt là 3.056 tỉ đồng và 195 tỷ đồng; với tỉ suất sinh lợi trên cổ phần (EPS) ở mức 3.090 đồng.

Dù vậy, theo phương pháp định giá DCF thì mức giá hợp lý của cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản này là 44.733 đồng/cổ phiếu. Hầu hết việc định giá lại đến từ việc thay đổi hệ số nhân định giá và giảm lãi suất chiết khấu để phản ánh môi trường lãi suất đang trong xu hướng giảm.

Công ty chứng khoán Maybank khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu PVS của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. PVS đang được giao dịch ở mức 37.900 đồng/cổ phiếu.

Nhằm đảm bảo tiến độ dự án lô B theo kế hoạch, trong khi chờ tháo gỡ các vướng mắc trong chuỗi dự án để đạt sự đồng thuận từ các chủ mỏ nước ngoài (MOECO) để có quyết định đầu tư cuối cùng (FID), tập đoàn dầu khí quốc gia PVN đã có các giải pháp mang tính đột phá. Cụ thể, thực hiện trao thầu hạn chế (LLOA) cho gói thầu EPCI số 1; ngay cả trong trường hợp FID không kịp ra trong vòng 6 tháng, có cơ chế để PVN thay mặt các chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án cho tới khi có FID.



Đối với các công ty dịch vụ dầu khí hưởng lợi từ lô B, các nguyên tắc đã được thông qua này sẽ bảo đảm cho phần việc của dự án sẽ được xúc tiến sớm, khi mà thời gian có được FID không còn quá quan trọng.

Liên danh nhà thầu McDemott và PTSC (PVS) đã trúng gói thầu EPCI số 1 với trị giá hơn 1 tỉ USD để phát triển trọn gói (thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt, chạy thử) giàn trung tâm, giàn sinh hoạt, tháp khí đốt cho dự án lô B. Kỳ vọng gói thầu này sẽ được xúc tiến trong quý IV/2023, bất chấp thời điểm có FID cho chuỗi lô B có thể kéo dài sang năm sau.

Theo ước tính của Maybank, PVS sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận tích cực với EPS tăng 27% cho năm 2024.

Công ty chứng khoán VCBS khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank). LPB đang được giao dịch ở mức 13.650 đồng/cổ phiếu.

Ngân hàng được kỳ vọng phục hồi lợi nhuận tích cực trong nửa cuối năm khi danh mục cho vay bán lẻ tăng trưởng nhanh, trong đó danh mục cho vay cá nhân của LPB hiện chiếm khoảng 50% dư nợ. Trong nửa cuối năm 2023, lãi suất huy động giảm kỳ dự kiến sẽ kéo theo nhu cầu vay của nhóm bán lẻ tăng nhanh giúp LPB tăng tỉ suất sinh lời, cải thiện NIM và phân tán rủi ro danh mục.

Ký kết thành công hợp đồng hợp tác độc quyền bảo hiểm trong 15 năm với Dai-ichi Life được kỳ vọng ghi nhận một phần khoản phí trả trước trong năm nay và doanh thu từ hoa hồng bảo hiểm được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ở mức trên 15%/năm trong các năm tới…

Dự phóng lợi nhuận trước thuế năm 2023 của LPB đạt 6.392 tỉ đồng (+12,3% so với năm trước) và ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu LPB là 15.451 đồng.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).