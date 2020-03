Bán hàng online tăng mạnh

Ngày 13-3, Bộ Công Thương cho biết thị trường hàng hóa hiện nay đã ổn định, nguồn cung hàng hóa tại các siêu thị, các chợ khá dồi dào. Người dân không còn đổ xô đi mua hàng tích trữ trước diễn biến dịch bệnh Covid-19. Các DN phân phối đều đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng. Cụ thể, hệ thống siêu thị Big C đã tăng gấp 3 lượng hàng dự trữ; hệ thống Saigon Co.op đã tăng 50%-100% lượng hàng; hệ thống siêu thị Vinmart tăng 50%-200% lượng hàng.

Trong khi đó, nguồn cung các mặt hàng rau, củ, quả, gạo, mì, thịt, gia vị... cũng đang được cung cấp, bày bán trong hệ thống các siêu thị với số lượng khá nhiều, giá được niêm yết rõ ràng và ổn định so với tháng trước. Tại các chợ truyền thống, đại diện Bộ Công Thương cho hay hàng hóa được đưa về tương đối dồi dào nhưng do lo ngại về dịch bệnh nên sức mua tại các chợ giảm, người tiêu dùng tại các TP ưu tiên mua hàng tại các siêu thị hơn tại chợ. Sức mua tại chợ giảm khoảng 20%-30% so với trước khi có dịch bệnh.

Tại Hà Nội, do giá cả thực phẩm sau Tết tại các siêu thị ổn định và thấp hơn tại các chợ, nhu cầu mua sắm giảm nên lượng hàng hóa kinh doanh tại các chợ giảm tới 50%-70%, doanh thu giảm 50%-80% so với thời điểm không có dịch. Đơn cử như chợ Đồng Xuân doanh thu giảm 60%-80%, nhiều ki-ốt đóng cửa, nguồn hàng về chợ gặp khó khăn. Hiện nay, các hệ thống bán lẻ đều vắng khách hơn trước do khách hàng hạn chế đến nơi đông người, trong khi hình thức mua sắm trực tuyến (online) lại gia tăng, doanh thu từ thương mại điện tử của một số DN tăng từ 20%-30%.

Tại TP HCM, người dân đã thay đổi thói quen từ mua sắm hằng ngày sang mua sắm tập trung, đặc biệt những ngày cuối tuần. Do đó, trên địa bàn cũng xuất hiện tình trạng thu gom, tích trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, các mặt hàng phòng chống dịch gây khan hiếm cục bộ một số thời điểm, chủ yếu ngày cuối tuần. Để hạn chế tình trạng trên, UBND TP HCM đã lên phương án ứng vốn vay dự trữ hàng hóa và có kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng từ 50%-100% lượng hàng cung cho thị trường so với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân.M.Chiến