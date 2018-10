Nông dân làng hoa Sa Đéc bỏ tiền túi làm du lịch

13/10/2018 12:32

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) từ lâu được mệnh danh là nơi của bốn mùa hoa khoe sắc, là vựa hoa lớn nhất của ĐBSCL. Những năm gần đây, thực hiện Đề án phát triển du lịch của tỉnh Đồng Tháp, ngoài việc trồng hoa kiểng để bán, nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, biến vườn hoa của mình làm du lịch.



Trồng hoa kết hợp làm du lịch

Nông dân Cao Văn Hai (ngụ khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông) cho biết: "Tôi chuẩn bị đón khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2019 nên đầu tư hơn 200 triệu đồng để xây dựng cổng chào, hàng rào và 2 cây cầu cảnh. Trong đó, có 1 cây cầu cao 3 m, dài 25 m để du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm và có thể nhìn tổng thể toàn cánh đồng hoa rộng 5,7 ha".

Nhà vườn trồng hoa kiểng quanh năm để làm du dịch

Ngoài ra, ông Hai còn sắp xếp lại vườn hoa kiểng, đặc biệt là chuẩn bị hơn 30 chậu hoa cúc mâm xôi có kích thước lớn gấp 3 lần so với những chậu cúc chưng Tết thông thường để bố trí trên các lối đi và trong cánh đồng hoa để khách tham quan có nơi chụp ảnh lưu niệm.

"Trước đây, tới Tết hoa kiểng tôi bán hết cho thương lái không còn giỏ nào để dành lại, thành ra khách đến tham quan những ngày sau Tết có phần hụt hẫng. Nam nay, tôi quyết định để lại một số hoa đảm bảo cho du khách đến là còn hoa để ngắm, để chụp ảnh lưu niệm" - ông Hai chia sẻ.

Ngoài vườn hoa của ông Hai, các vườn hoa khác cũng đầu tư sân vườn, bổ sung thêm các tiểu cảnh trong vườn, tăng thêm các trò chơi mới để tạo sự đa dạng phục vụ du khách. Nhiều hộ dân trước đây, chỉ đơn thuần trồng hoa để bán thì bây giờ chủ động chỉnh trang khu vườn, làm cổng hoa và trưng bày hoa rất bắt mắt. Bởi vì, người dân nhận ra rằng, khi càng có nhiều người tìm đến làng hoa thì việc kinh doanh, mua bán hoa kiểng sẽ tăng rất nhiều.

Bà Lê Kim Cương (ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông) phấn khởi nói: "Từ lúc làng hoa mình phát triển du lịch tới giờ, thấy khách du lịch tới đây ngày càng nhiều hơn, hoa bán đắt hơn. Bây giờ, ở đây ai ai cũng quan tâm trang trí, trồng thêm nhiều loài hoa mới lạ để có thêm nhiều người tìm đến làng hoa hơn".

Không chỉ đơn thuần là sản xuất hoa để bán mà nông dân Sa Đéc còn sản xuất hoa để làm đẹp, để thu hút khách tham quan. Cũng vì lý do này, ở làng hoa Sa Đéc ngày càng mọc lên nhiều cơ sở rất đa dạng từ những quán cà phê hoa cho tới những khu vui chơi, giải trí để phục vụ khách tham quan.

Theo ông Võ Minh Thông, Chủ tịch UBND phường Tân Quy Đông, trước đây, người dân địa phương chủ yếu là sản xuất hoa để bán, từ khi có chủ trương sản xuất hoa kiểng kết hợp làm du lịch thì nhà nhà ai cũng bày trí, sắp xếp hoa kiểng phục vụ và bán hoa cho khách tham. Từ đó, lượng hoa kiểng được tiêu thụ ngày một tăng lên. "Những năm gần đây, lượng khách tham quan đến làng hoa Sa Đéc tăng lên rất mạnh. Riêng các ngày lễ, Tết và ngày cuối tuần có hơn 5 ngàn lượt khách/ngày, thu nhập của người dân cũng tăng lên đáng kể" - ông Thông nói.

Chính quyền cũng tham gia

Xác định hoa kiểng là một trong những thế mạnh của địa phương, để khai thác tiềm năng cũng như lợi thế này, từ năm 2015, UBND TP Sa Đéc đã đầu tư xây dựng nhiều công trình, hệ thống hạ tầng để phát triển làng hoa. Đáng chú ý là việc đầu tư xây dựng tuyến đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao để phục vụ du khách.

Trên tuyến đường hoa dài hơn 2 km này, UBND TP đã vận động nhiều hộ dân tập hợp thành một khu khu sản xuất hoa kiểng kết hợp với tham quan du lịch có diện tích gần 6 ha để phục vụ khách tham quan. Đồng thời, đầu tư xây dựng các cổng hoa, cụm tiểu cảnh,… nên hằng năm nơi đây đón hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh.

Một trong những nét mới, nổi bật nữa đang thu hút nhiều khách tham quan đến với làng hoa Sa Đéc là việc một số nông dân cho ra đời các điểm du lịch homestay.

Đơn cử như khu homestay "Ngôi nhà hoa ếch" của ông Trần Thanh Hùng ở khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông. Trên mảnh vườn 3.000 m2, ngoài việc trồng các loại hoa, kiểng, ông Hùng còn nuôi ếch trong vèo. Với không gian mát mẻ, thiết kế cho trên 40 khách ngủ lại qua đêm, đến đây, ngoài việc được hòa mình vào không khí trong lành của làng hoa, ngắm hoa, du khách còn được trải nghiệm tự tay trồng hoa, cho ếch ăn và được thưởng thức các món ăn dân dã, đặc sản của địa phương.

Rất nhiều du khách chọn Sa Đéc làm nơi tham quan, nghỉ dưỡng

Mặc dù, mới đi vào hoạt động nhưng cơ sở này đã đón hơn 1.000 khách, trong đó có hơn 70% khách nước ngoài. Chính sự chuyển hướng này, giúp ông Hùng mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần so với cách trồng hoa truyền thống. "Tôi thấy làm du lịch không có thay đổi đến công việc trồng hoa. Tôi chỉ dành riêng một phần nhỏ trên phần diện tích đất để làm du lịch. Tôi chỉnh trang lại vườn hoa sao cho ngăn nắp hơn, đẹp mắt hơn để có thêm du khách và có thêm nguồn thu từ việc đón khách du lịch. So với nghề truyền thống trước đây thì hiện tại thu nhập từ khách du lịch mang đến cho gia đình cao gấp 3 lần so với mình trồng hoa kiểng đơn thuần" - ông Hùng chia sẻ.

Các bạn trẻ thường đến các vườn hoa của nông dân Sa Đéc để chụp ảnh

Chính sự thân thiện, mến khách của người dân Sa Đéc cùng với sự tìm tòi, sáng tạo của những nông dân làng hoa đã góp phần thu hút khách tham quan, đặc biệt là để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách trong và ngoài nước. Du khách Hannu Rautiainen đến từ Phần Lan, nói: "Không khí ở đây hoàn toàn khác ở Sài Gòn làm cho tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn, phong cảnh bờ sông ở đây rất đẹp và thoải mái. Nơi ở thì thoải mái, tiện nghi, ăn uống thì có sẵn, đặc biệt là có những món ăn mà tôi chưa bao giờ được ăn là chuột và ếch. Tôi mong muốn lần sau tới đây sẽ được thấy nhiều hoa hơn nữa".

Hoa kiểng là một trong những thế mạnh của làng hoa Sa Đec

Sự phát triển du lịch vượt bậc của làng hoa Sa Đéc đang cho thấy một bước đi đúng đắn mà chính quyền và người dân nơi đây đang làm, đó là vừa trồng hoa, vừa làm du lịch. Một cách làm giản đơn nhưng mang lại nguồn thu nhập rất cao cho hàng ngàn hộ dân ở làng hoa trăm tuổi!

Theo thống kê của Phòng kinh tế TP Sa Đéc, hiện diện tích hoa kiểng trên địa bàn TP là hơn 510 ha với hơn 2.500 loài hoa, trên 2.300 hộ sản xuất, kinh doanh hoa kiểng. Giá trị sản xuất hoa kiểng hằng năm của địa phương đạt khoảng 1.450 tỉ đồng, chiếm trên 70% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của TP.

Bài và ảnh: Nha Mân