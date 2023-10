Giới kinh doanh ô tô đánh giá mẫu SUV bán chạy nhờ thiết kế rộng rãi, chở được nhiều người kết hợp vận chuyển được nhiều hàng hóa. Với lợi thế gầm cao, xe di chuyển dễ dàng trên mọi địa hình và các tuyến đường ngập nước.



Bên cạnh đó, hầu hết các hãng xe đều có mẫu SUV nên người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. Trong đó, hãng Toyota có đến 5 mẫu SUV gồm Fortuner, Land Cruiser, Land Prado, Corolla Cross và Raize; hãng Kia có 3 mẫu Sorento, Sportage và Caren; Mazda có 3 mẫu CX8, CX30 và CX3...

Xe gầm cao được nhiều người chọn mua nhờ “lội” được trên đường ngập nước

Ông Bùi Văn Hiền, chủ salon ô tô tại quận 5 (TP HCM), cho biết dòng xe SUV trước đây khá kén khách do giá khá cao so với một số dòng khác, kích thước lớn nên tiêu hao nhiều nhiên liệu và thiết kế không bắt mắt. Tuy nhiên, dòng xe này gần đây được thiết kế bắt mắt hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, sử dụng nhiều công nghệ, đặc biệt là giá cả phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Do đó, SUV ngày càng được ưa chuộng và thường xuyên dẫn đầu doanh số tiêu thụ.

Một lợi thế khác của các mẫu SUV là sử dụng nhiều loại động cơ như xăng, dầu diesel và hybrid. Dòng SUV không chỉ có các mẫu 7 chỗ mà còn có phân khúc 5 chỗ với ưu điểm tiện lợi di chuyển trong đô thị. Nhờ vậy, dòng xe này được người tiêu dùng lựa chọn không chỉ phục vụ nhu cầu gia đình mà còn để kinh doanh dịch vụ.