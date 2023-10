Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 9.000 tỉ đồng, cao hơn khoảng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại sụt giảm so với 2 quý đầu năm do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung.



Dù vậy, tính chung 9 tháng đầu năm nay, Vietcombank vẫn đạt hơn 29.500 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, dẫn đầu lợi nhuận ngành ngân hàng đến thời điểm hiện tại.

Vietcombank là "ông lớn" ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý III

Giải thích về nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý III tăng gần 20% so với cùng kỳ, ngân hàng này cho biết chủ yếu do chi phí hoạt động giảm khi Vietcombank tăng cường thực hiện biện pháp tiết giảm, kiểm soát tốt chi phí nhằm tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh…

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các ngân hàng thương mại đã công bố lợi nhuận trước thuế quý III và 9 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, bức tranh có phần kém sáng khi một số ngân hàng lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Ba ngân hàng dẫn đầu lợi nhuận ngành đến thời điểm này là Vietcombank, Techcombank, ACB, trong đó Viecombank bỏ xa các ngân hàng còn lại…

Các "ông lớn" ngân hàng khác như VietinBank, BIDV, Agribank chưa công bố kết quả kinh doanh quý III.