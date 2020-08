Dự án Opal Skyline tọa lạc ngay trung tâm Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

"Vị trí vàng" cửa ngõ Đông Bắc



Kể từ đầu tháng 2-2020, Bình Dương trở thành tỉnh đầu tiên trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có ba thành phố trực thuộc, bao gồm Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Trong đó, Thuận An đang nổi lên như là một trung tâm kinh tế mới của tỉnh Bình Dương nhờ sự phát triển vượt trội trên nhiều mặt.

Thuận An là một trong những địa phương có đóng góp ngân sách thuộc "top đầu" của tỉnh nhờ sở hữu các khu công nghiệp lớn, nhiều trung tâm thương mại - dịch vụ, bệnh viện lớn; có tuyến quốc lộ 13 - trục giao thông xương sống của hệ thống giao thông tỉnh Bình Dương; cùng nhiều dự án giao thông quan trọng kết nối với TP HCM, sân bay, cảng biển… đi qua.

Đón đầu xu hướng phát triển mạnh mẽ nơi đây, Tập đoàn Đất Xanh đã sớm nắm bắt nhu cầu nhà ở đô thị tại thị trường Thuận An bằng việc phát triển dự án khu căn hộ Opal Skyline. Đây là dự án khu dân cư cao cấp với kiến trúc hiện đại, thiết kế tinh tế cùng chuỗi tiện ích phong phú đa dạng.

Với khối tháp đôi cao 36 tầng, dự án Opal Skyline được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc độc đáo của thành phố mới Thuận An

Là dự án căn hộ thuộc dòng thương hiệu Opal do Tập đoàn Đất Xanh phát triển, Opal Skyline được triển khai sau thành công của chuỗi các sản phẩm Opal Riverside, Opal Garden, Opal Boulevard. Khu căn hộ Opal Skyline hứa hẹn tiếp tục là một dự án bùng nổ nữa của Đất Xanh nhờ vị trí đắc địa, trung tâm Thành phố Thuận An, liền kề Đại lộ Bình Dương, dễ dàng kết nối với TP HCM và các tỉnh thành lân cận.



Đặc biệt, tọa lạc ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Tiết, liền kề tuyến quốc lộ 13 - trục đường huyết mạch ở cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn, kết nối Bình Dương và TP HCM, dự án thừa hưởng trọn vẹn nhiều lợi thế vàng từ vị trí giao thương chiến lược, cơ sở hạ tầng đồng bộ đến hàng loạt tiện ích công cộng hiện đại xung quanh.

Biểu tượng của Thành phố mới Thuận An

Gây ấn tượng bởi phong cách kiến trúc hiện đại vốn có của dòng sản phẩm Opal, khối tháp đôi cao 36 tầng Opal Skyline xứng đáng là biểu tượng kiến trúc mới tại Thành phố Thuận An năng động và giàu tiềm năng phát triển.

Công trình được thiết kế 1 tầng hầm làm khu vực đậu xe; từ tầng 1-3 gồm các khu chức năng như sảnh đón khách, nhà trẻ, khu vực sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe…; từ tầng 4-36 là khu vực căn hộ cùng chuỗi tiện ích nội khu.

Hệ thống tiện ích nội khu phong phú trên tầng 4 của khu căn hộ

Được xây dựng trên khu đất có diện tích 10.204 m2, chủ đầu tư đặc biệt trang bị cho dự án hơn 25 tiện ích nội khu hiện đại gồm: sân vườn, đài phun nước, phố đi bộ, hồ bơi vô cực, phòng tập gym và yoga trên cao, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ, khu sinh hoạt động đồng, vườn đọc sách... sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng chung cho cả gia đình, cũng như không gian thư giãn riêng cho từng cư dân. Điểm nhấn của dự án này là chuỗi tiện ích nội khu được tập trung chủ yếu tại tầng 4 của tòa nhà nhằm mang đến cơ hội nghỉ dưỡng tầm cao cho cư dân.



Bên cạnh đó, cảnh quan thiên nhiên thoáng đãng, trong lành cũng là yếu tố được quan tâm của dự án. Đội ngũ kiến trúc sư dành trọn vẹn không gian tầng 4 cho quần thể tiện ích và không gian xanh, biến Opal Skyline thành nơi an cư lý tưởng theo phong cách hiện đại, tiện nghi cho cả gia đình.

Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư…

Sở hữu vị trí giao thương chiến lược, liền kề Đại lộ Bình Dương, pháp lý hoàn thiện cùng thiết kế hiện đại và quy hoạch đồng bộ theo chuẩn quốc tế, dự án Opal Skyline mở ra cơ hội đầu tư sinh lợi hấp dẫn cho các nhà đầu tư và cơ hội an cư lý tưởng tại Thành phố mới Thuận An.