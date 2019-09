Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2013, Peugeot ngày càng khẳng định sức hút của một thương hiệu xe hơi huyền thoại đến từ Pháp. Nhằm đánh dấu 6 năm trở lại ấn tượng cùng doanh số hơn 6.000 xe, từ ngày 6-9-2019 đến ngày 30-9-2019, khách mua Peugeot 3008 và Peugeot Traveller sẽ nhận được ưu đãi giá lên đến 50 triệu đồng, tương tự ưu đãi 25 triệu đồng cho khách mua Peugeot 5008 cùng 6 ưu đãi dịch vụ đặc biệt từ gói chăm sóc khách hàng Peugeot Total Care.



Lạ và khác biệt, cái chất của bộ đôi SUV châu Âu 3008 và 5008 đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa đến khắp cộng đồng những người yêu mến thương hiệu Peugeot. Cả hai sản phẩm không chỉ sở hữu phong cách thiết kế lịch lãm, khoang nội thất đậm chất tương lai mà còn mang đến sự tiện nghi thoải mái cũng như khả năng vận hành ấn tượng. Cùng với cặp đôi SUV, sản phẩm MPV mới ra mắt mang tên Peugeot Traveller cũng đã được thị trường đón nhận nhờ nhiều tính năng ưu việt như nội thất rộng rãi, bố trí ghế linh hoạt, cửa hông trượt điện tích hợp cảm biến chân..., trong khi vẫn có được các ưu điểm khác của dòng xe đa dụng như bền bỉ, tiết kiệm chi phí vận hành.

Bên cạnh những sản phẩm chất lượng cao và thể hiện chất lãng mạn của Pháp, Peugeot Việt Nam còn chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho khách hàng thông qua chương trình "Peugeot Total Care" với 6 đặc quyền ưu tiên dành cho chủ nhân xe Peugeot bao gồm:

Chế độ bảo hành 5 năm chính hãng

Các sản phẩm Peugeot 3008, 5008 và Traveller đều được hưởng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước). Chính sách này như lời khẳng định đầy thuyết phục từ thương hiệu Peugeot đến với khách hàng về chất lượng linh kiện cũng như chất lượng của đội ngũ kỹ sư và dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Chu Lai.

Tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm

Để hạn chế tối đa các thiệt hại về tài chính khi không may rơi vào các tình huống rủi ro như va quẹt, xây xước, hư hỏng máy móc hay tai nạn do thiên nhiên gây ra, Peugeot Việt Nam gửi tặng khách hàng mua xe gói bảo hiểm vật chất trị giá gần 25 triệu đồng trong năm đầu tiên. Đây thực sự là giải pháp giúp chủ nhân xe Peugeot an tâm và chủ động hơn khi lái xe, đồng thời giảm thiểu mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng xe.

Ứng dụng đặt hẹn dịch vụ thông minh (My Peugeot App)

Nối tiếp chính sách 5 năm bảo hành chính hãng cùng gói bảo hiểm vật chất hấp dẫn vừa nêu, đầu tháng 8-2019, Peugeot Việt Nam triển khai My Peugeot App - ứng dụng di động dành cho chủ nhân Peugeot.

Ứng dụng này cung cấp mọi thông tin dịch vụ đang hiện hữu của Peugeot như: hướng dẫn vận hành xe, đặt lịch hẹn dịch vụ, tra cứu thông tin bảo hành, lịch sử bảo trì, sửa chữa xe, các chương trình chăm sóc khách hàng hiện hành, tìm kiếm và dẫn đường tới xưởng dịch vụ gần nhất, đánh giá phản ánh chất lượng dịch vụ... My Peugeot App cũng là cầu nối giữa thương hiệu và người dùng nhằm góp phần gia tăng chất lượng hoạt động dịch vụ sau bán hàng của Peugeot tại Việt Nam.

Ưu đãi 10% phí dịch vụ khi đặt hẹn qua ứng dụng My Peugeot

Từ ngày 12-8 đến 14-9-2019, Peugeot Việt Nam đưa ra chính sách giảm 10% giá dầu nhớt - phụ tùng và 10% phí bảo dưỡng (không áp dụng sửa chữa đồng sơn) cho tất cả khách hàng đặt hẹn dịch vụ trên My Peugeot App. Ưu đãi này nhằm khuyến khích người dùng sử dụng ứng dụng mới của hãng, khách hàng sẽ linh hoạt trong việc đặt hẹn cũng như rút ngắn thời gian chờ đợi khi mang xe đi bảo dưỡng hoặc sửa chữa, các đại lý cũng dễ dàng sắp xếp thời gian để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Chính sách hỗ trợ phương tiện thay thế (Mobility Service)

Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các chế độ hậu mãi và chương trình chăm sóc đặc biệt, từ tháng 12-2018, Peugeot Việt Nam triển khai thêm chính sách hỗ trợ phương tiện thay thế (Mobility Service). Khi khách hàng mang xe vào sửa chữa hoặc bảo hành tại các xưởng dịch vụ Peugeot nếu thời gian sửa chữa vượt quá 2 giờ (không bao gồm sửa chữa đồng sơn) sẽ được hỗ trợ phương tiện đi lại trong lúc chờ đợi, giúp khách hàng chủ động hơn khi cần di chuyển.

Ngoài ra, trong trường hợp xe hết hạn bảo hành nhưng vẫn còn trong thời hạn 7 năm kể từ ngày bắt đầu bảo hành và đang ở xưởng dịch vụ trong thời gian chờ các giải pháp sửa chữa từ Peugeot, khách hàng sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ đặc biệt nếu đáp ứng các yêu cầu đặt ra từ hãng.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng lưu động (Service Clinic)

Dịch vụ chăm sóc khách hàng lưu động "Service Clinic" của Peugeot Việt Nam đã mở màn những chặng dừng chân đầu tiên tại Phú Thọ, Kiên Giang và Đắk Lắk từ cuối tháng 8-2019. Dự kiến chương trình sẽ tiếp tục ở khắp các tỉnh thành khác trên toàn quốc từ nay đến hết năm.

Khách hàng ở những khu vực chưa có hệ thống xưởng dịch vụ của Peugeot sẽ được tư vấn, chia sẻ, giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng xe, được kiểm tra xe miễn phí bằng thiết bị chẩn đoán chuyên dụng, được bảo dưỡng, chăm sóc xe với chi phí ưu đãi từ những kỹ thuật viên lành nghề, giàu kinh nghiệm, bên cạnh những quà tặng thiết thực từ Peugeot Việt Nam. Nhờ đó, chủ sở hữu Peugeot có thể hoàn toàn yên tâm vận hành xế yêu của mình.

Ngoài ra, Peugeot Việt Nam đang không ngừng mở rộng hệ thống phân phối rộng khắp nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng, số lượng showroom 3S và 1S hiện hữu là 18 showroom. Dự kiến đến cuối năm 2019, con số này sẽ tăng đến 22 showroom, khẳng định bước tiến mạnh mẽ của Peugeot tại thị trường Việt Nam.

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với Hotline 19001011 hoặc Bộ phận kinh doanh tại Showroom gần nhất để được tư vấn chi tiết.