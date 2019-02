Phải xử lý dứt điểm kháng sinh trong thủy sản!

Ngành tôm sẽ còn khó khăn

Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Thuận Phước, cảnh báo hàng thủy sản tồn kho nhiều ở các nước do thời tiết lạnh nên sức tiêu thụ chậm. Do đó, nhu cầu tiêu thụ năm nay sẽ không cao đối với con tôm. Mặt hàng tôm còn bị cạnh tranh mạnh với tôm Ấn Độ do nước này tổ chức nuôi lớn có khả năng XK cả trăm ngàn tấn. Tôm nguyên liệu Ấn Độ rẻ hơn Việt Nam từ 1-3 USD/kg. Nuôi tôm ở Việt Nam chỉ đạt tỉ lệ sống khoảng 40%, so với các nước là 70%. Giá con giống, thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam cũng cao hơn Ấn Độ từ 20%-50%. Ngoài ra, đồng USD có xu hướng tăng giá cũng ảnh hưởng đến XK.