Theo đó, Đội QLTT số 5, Cục QLTT TP HCM đã phối hợp với Công an quận 5 tiến hành kiểm tra đột xuất 2 điểm kinh doanh bao bì đựng thực phẩm các loại trên đường Trang Tử, quận 5.

Tại điểm kinh doanh, chứa trữ hàng hóa do ông T.B.B là người đại diện kinh doanh, đoàn kiểm tra phát hiện nơi đây đang chứa trữ, kinh doanh 600 kg túi PP trong suốt dùng để đựng thực phẩm, chưa qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.



QLTT kiểm tra mặt hàng túi đựng thực phẩm

Còn tại điểm kinh doanh Công ty TNHH A.K trên đường Trang Tử (quận 5), đoàn kiểm tra phát hiện nơi đây đang chứa trữ, kinh doanh 530 kg túi PE trong suốt dùng để đựng thực phẩm, chưa qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Cả hai vụ trên, Cục QLTT TP HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 82,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa.

Trước đó, Đội QLTT số 18, Cục QLTT TP HCM phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ và Công an xã Xuân Thới Sơn - Công an huyện Hóc Môn, tiến hành kiểm tra tại điểm kinh doanh, chứa trữ hàng trên đường Nguyễn Thị Thử, Hóc Môn, do ông T.N.L.H là chủ kinh doanh.

QLTT kiểm tra nơi chứa trữ, kinh doanh dầu gội

Đoàn kiểm tra phát hiện tại đây đang chứa trữ và kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 1.080 chai dầu gội bưởi hồng kết hợp gội và xả 2 trong 1 không có nhãn hiệu, mỗi chai 650ml, do Thái Lan sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Tổng trị giá lô hàng trên 300 triệu đồng.

Theo đó, UBND TP HCM cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.N.L.H về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh với tổng số tiền phạt là 97,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên.