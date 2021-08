Hai ngày nay, chị Nguyễn Thị Hà - ngụ ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM - sốt ruột chờ nhận hàng theo hình thức "đi chợ hộ". "Ngày 23-8, tổ dân phố có gửi phiếu mua hàng, tôi ghi những thứ cần mua và gửi lại để chuyển đặt hàng nhưng đến nay chưa thấy hàng về, cũng không có phản hồi gì" - chị Hà phản ánh.



Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng - ngụ ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - chờ 4 ngày không thấy cán bộ địa phương phát phiếu mua hàng nên đã tự truy cập vào website của các cửa hàng xung quanh để thử mua hàng. "Tôi đặt cùng lúc nhiều đơn tại cửa hàng San Hà, Bách Hóa Xanh nhưng chưa thấy nơi nào liên hệ xác nhận hoặc thông báo thời gian giao nên rất lo vài ngày nữa không còn thực phẩm dự trữ, cả nhà 12 người sẽ không có gì ăn" - chị Hồng nói.

Một tổ đi chợ hộ tại quận 5, TP HCM .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tương tự, nhiều người dân TP đã chủ động tìm vào website, app, Zalo... của siêu thị, cửa hàng tiện lợi... để đặt hàng nhưng nhiều nơi đã tạm ngưng nhận đơn hàng mới vì quá tải; một số cửa hàng thì thông báo tạm hết hàng, thiếu hàng do "hàng không về được". Cá biệt có trường hợp khách đặt "đi chợ hộ", khi nhận hàng thì thịt, cá đã bị hư, không sử dụng được.

Theo các doanh nghiệp bán lẻ, doanh số bán hàng trong 5 ngày trở lại đây tụt giảm mạnh. Do đang gặp vướng tại khâu nhân sự ở siêu thị/cửa hàng lẫn nhân viên giao hàng nên xảy ra tình trạng dồn ứ, tồn đọng đơn hàng. Hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh trong ngày 25-8 nhận tổng cộng 40.000 đơn đặt hàng nhưng chỉ giao được 2.000 đơn. Trước nhu cầu mua hàng và lượng đơn hàng cần xử lý gia tăng từng ngày, hệ thống này phải ngưng nhận thêm đơn hàng ở vài thời điểm và bất đắc dĩ phải hủy tất cả đơn đặt hàng trước ngày 23-8 để tập trung giải quyết đơn hàng mới. Hệ thống Vinmart/Vinmart+ cũng phản ánh nhiều cửa hàng nhận được 400 đơn hàng/ngày nhưng chỉ giao được 100 đơn do lực lượng được cấp giấy đi đường quá mỏng, không đáp ứng kịp.

Hệ thống siêu thị AEON ở TP HCM trong ngày 27-8 cũng ghi nhận lượng đơn hàng combo thực phẩm gấp 3-4 lần so với những ngày đầu triển khai, trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30%. Chỉ riêng trong ngày 27-8, siêu thị AEON Tân Phú nhập vào khoảng 5 tấn thịt, cá và 20 tấn rau, củ, quả để chuẩn bị combo hàng hóa người dân đã đặt. "Dự kiến số lượng đơn hàng sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, do người dân đã dùng hết đồ dự trữ nên có nhu cầu mua thêm các sản phẩm thiết yếu, đặc biệt là đồ tươi sống. Do nhu cầu của người dân ngày càng tăng, siêu thị sẽ tiếp tục tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có để chuẩn bị đơn hàng nhưng rất cần các cơ quan, ban, ngành hỗ trợ, tạo điều kiện để tăng thêm nhân sự; đặc biệt là sự phối hợp, giúp đỡ trực tiếp từ địa phương" - bà Đoàn Kim Hương, Trưởng Phòng Vận hành AEON Việt Nam, cho biết.

Hệ thống bán lẻ thuộc Saigon Co.op cũng dự đoán số lượng đơn hàng cả trực tiếp theo hình thức đi chợ hộ lẫn trực tuyến sẽ tăng cao trong những ngày tới nhưng số lượng nhân viên siêu thị, cửa hàng bị giảm đáng kể, nhân viên giao hàng được phép lưu thông cũng rất hạn chế. "Giải pháp cho các đơn hàng đi chợ hộ là chính quyền địa phương cử lực lượng đến cùng siêu thị soạn đơn, kiểm tra đơn hàng và tổ chức đi giao vì nếu chỉ dựa vào nguồn lực hiện tại của siêu thị, tình trạng quá tải sẽ ngày càng trầm trọng" - bà Bùi Thị Giáng Thu, Giám đốc Co.opmart Chu Văn An (quận Bình Thạnh), nêu rõ.

Các hệ thống bán lẻ cũng kiến nghị TP cấp thêm giấy đi đường cho nhân viên làm việc trực tiếp và nhân viên giao hàng tại các siêu thị, cửa hàng để có thể đẩy nhanh tiến độ cung ứng hàng cho người dân TP. Theo Bách Hóa Xanh, do quá tải nên nhiều đơn hàng không thể giao cho khách khiến dẫn tới hàng hóa bị hư hỏng, doanh nghiệp thiệt hại nặng. Do đó, trong ngày 27-8, hệ thống tạm ngưng nhập hàng để chờ phương án mới.