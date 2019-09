Kỳ vọng đại dự án 4 tỉ USD

Trong hàng loạt dự án đã và đang triển khai ở Quảng Nam, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana) nhận được nhiều kỳ vọng sẽ là cú hích cho sự bùng nổ về du lịch. Có quy mô gần 1.000 ha với tổng mức đầu tư 4 tỉ USD, nằm trên địa phận 3 xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và Bình Dương (huyện Thăng Bình), dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An dự kiến sẽ hoàn thiện giai đoạn 1 vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Duy Xuyên - nhận định dự án Nam Hội An đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi bộ mặt của vùng Đông huyện nhà, đóng góp ngân sách và tạo ra khoảng 4.000 việc làm.