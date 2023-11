Theo PYN Elite, thị trường lao dốc khi VNĐ mất giá 3,7% so với đồng USD trong 3 tháng, làm dấy lên lo ngại Ngân hàng Nhà nước có thể có động thái bảo vệ VNĐ trước lãi suất không xác định được của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).



Việc bán tháo sau đó càng trở nên trầm trọng hơn do hoạt động từ các trái chủ, những người tìm cách phòng ngừa rủi ro sau khi đăng ký mua trái phiếu hoán đổi trị giá 250 triệu USD do Tập đoàn VinGroup phát hành. Ngoài ra, kết quả kinh doanh quý III/2023 của một số công ty niêm yết đáng thất vọng đã làm tâm lý của các nhà đầu tư thêm suy giảm.

Kết thúc tháng 10-2023, VN-Index giảm 10,9%, tương đương giảm hơn 126 điểm so với cuối tháng trước, xuống mức 1.028 điểm. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9-2022.

Nguồn: PYN Elite

Tính đến cuối tháng 10-2023, giá trị tài sản ròng (NAV) của PYN Elite là 368,2 Euro, tiếp tục giảm 10,5% so với tháng trước, đánh dấu 3 tháng liên tiếp ghi nhận hiệu suất đầu tư âm.

Nguồn: PYN Elite

Việc giảm liên tiếp đã kéo hiệu suất hoạt động đầu tư của quỹ "cá mập" này tại thị trường Việt Nam từ 4,11% trong tháng 9 rơi xuống âm 6,85% trong tháng 10.

Về tình hình vĩ mô, dữ liệu thương mại đánh dấu tháng thứ 2 tăng trưởng dương sau 8 tháng sụt giảm, với xuất khẩu tháng 10-2023 tăng 5,9% và nhập khẩu tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn tốc độ tăng trưởng trong tháng 9.

Sản xuất công nghiệp tăng 4,1% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ tháng 10-2022. Vốn FDI đăng ký tăng 15% so với cùng kỳ, lên 25,8 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2023, dẫn đầu là vào lĩnh vực sản xuất, tăng 46% so với cùng kỳ và chiếm 73% tổng vốn FDI.

"Lãi suất huy động trong tháng 10 đã giảm nhiều, thậm chí còn thấp hơn mức khi có dịch COVID-19. Lãi suất cho vay đã giảm gần 300 điểm cơ bản so với thời điểm mùa hè. Chính phủ đề xuất vào tháng 10 gia hạn chính sách cắt giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đến tháng 6/2024" - PYN Elite nêu.