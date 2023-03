Được thiết kế với nhiều tính năng, tiện ích đa dạng cùng các ưu đãi đặc quyền vượt trội, thẻ Tín dụng quốc tế Vietcombank JCB Platinum sẽ nhanh chóng khẳng định đây là công cụ thanh toán ưu việt và vô cùng hấp dẫn cho phân khúc khách hàng cao cấp của Vietcombank.

Sở hữu thẻ tín dụng Vietcombank JCB Platinum, chủ thẻ sẽ được tận hưởng và trải nghiệm một thiết kế đặc biệt hình tượng hạc giấy với thiết kế sang trọng là biểu tượng của sự may mắn, trường tồn.

Thẻ tín dụng Vietcombank JCB Platinum hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm vô cùng đặc biệt tới khách hàng bao gồm nhiều yếu tố hấp dẫn như được tích hợp tính năng hoàn tiền hấp dẫn lên tới 5% cho các giao dịch tại nhà hàng, siêu thị và 0,2% cho các giao dịch còn lại, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu của khách hàng.

Là sản phẩm thẻ mang thương hiệu JCB - thương hiệu thẻ đến từ Nhật Bản, chủ thẻ sẽ được tận hưởng những đặc quyền mà JCB dành riêng cho khách hàng cao cấp, bao gồm: miễn phí phòng chờ sân bay trong nước và quốc tế, ưu đãi phí sân golf trong nước và Nhật Bản, ưu đãi ẩm thực/ du lịch cao cấp, và chiết khấu tại hàng trăm đơn vị chấp nhận thẻ trong nước và quốc tế...

Đồng thời chủ thẻ sẽ luôn nhận được sự đồng hành, bảo đảm từ dịch vụ bảo hiểm xứng tầm đẳng cấp mà tấm thẻ này mang lại. Cụ thể: bảo hiểm tai nạn cá nhân lên đến 11,65 tỉ đồng/người, bồi thường cho các sự cố trong chuyến đi lên đến 11,65 triệu đồng/người.



Đặc biệt, chủ thẻ sẽ được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất từ Vietcombank với hàng loạt ưu đãi miễn phí cho các dịch vụ thường xuyên như: miễn phí thường niên năm đầu cho 1 thẻ phụ và 1 thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu khác của Vietcombank (trừ thẻ hạng bạch kim), miễn phí phát hành 1 thẻ ghi nợ Vietcombank, miễn phí thay đổi hạn mức tín dụng, miễn phí xác nhận hạn mức tín dụng, miễn phí cấp lại thẻ và phát hành thẻ thay thế...



Với công nghệ thẻ tiên tiến nhất, thẻ Tín dụng Vietcombank JCB Platinum giúp chủ thẻ trải nghiệm tốc độ, sự đơn giản và bảo mật với công nghệ chip EMV contactless, phương thức bảo mật 3D Secure, mã hóa thông tin thẻ (tokenization) theo chuẩn quốc tế.

Ưu đãi đặc biệt nhân dịp ra mắt sản phẩm thẻ: - Miễn phí thường niên năm đầu. - Tặng 600.000 đồng cho 3.640 khách hàng có giao dịch chi tiêu đầu tiên từ 2 triệu đồng. - Tặng 6.000.000 đồng cho 6 khách hàng khi chi tiêu cao nhất mỗi tháng. - Tặng 60.000.000 đồng cho khách hàng chi tiêu cao nhất trong 6 tháng khuyến mại. Chương trình được triển khai liên tục trong 6 tháng, từ ngày 28-3 đến hết ngày 27-9.

Vietcombank là ngân hàng có truyền thống lâu đời tại Việt Nam với 60 năm thành lập và là ngân hàng số 1 tại Việt Nam về lĩnh vực thẻ. Vietcombank đã được nhận rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về hoạt động thẻ như "Ngân hàng có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ hiệu quả nhất" (do IDG & VNBA bình chọn); "Ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam" (do Tạp chí The Asian Banker trao tặng), giải thưởng "Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ", "Ngân hàng dẫn đầu về doanh số sử dụng thẻ", "Ngân hàng đột phá trong hoạt động phát triển dịch vụ chấp nhận thẻ", "Ngân hàng có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động thẻ và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị trường thẻ Việt Nam" do Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam trao tặng… Vào tháng 8-2022, Vietcombank cùng lúc đón nhận 4 giải thưởng uy tín từ Tổ chức thẻ quốc tế JCB dành cho các ngân hàng thành viên tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về Vietcombank, truy cập: http://www.portal.vietcombank.com.vn.

JCB là thương hiệu thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản. JCB đã độc lập mở rộng phạm vi kinh doanh từ năm 1981 để biến thương hiệu JCB trở thành thương hiệu thanh toán quốc tế được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu. Mạng lưới chấp nhận thẻ của JCB bao gồm khoảng 41 triệu đơn vị chấp nhận thẻ trên khắp thế giới. Thẻ JCB được phát hành chủ yếu ở các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, với hơn 150 triệu chủ thẻ. Là nhà cung cấp giải pháp thanh toán toàn diện, JCB cam kết sẽ luôn cung cấp các dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu cho tất cả khách hàng trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, truy cập: www.global.jcb/en/.