Phục vụ nhu cầu ăn chay sau Tết Nguyên đán, hiện các siêu thị, cửa hàng chuyên doanh thực phẩm bày bán đủ loại thực phẩm chay dạng đóng gói hoặc đóng hộp cùng các loại rau củ, quả tươi... Qua đó, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa thực phẩm chế biến món chay, để thay đổi khẩu vị cho thành viên gia đình sau Tết.

Ăn chay đang là xu hướng

Đáp ứng nhu cầu ăn chay, thanh lọc cơ thể sau Tết Nguyên đán, nhất là vào dịp rằm tháng giêng, nhiều cửa hàng chuyên doanh thực phẩm ở các chợ truyền thống đã tăng cường bày bán nhiều loại thực phẩm chay sơ chế hoặc chế biến sẵn như đậu hủ, tôm chay, bò lát chay, thịt ba rọi chay, mực ống, tàu hủ ky, chả đòn, mì căn, heo lát... Phần lớn các loại thực phẩm chay đóng gói đều có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và ghi rõ thành phần nguyên liệu, được đóng gói theo nhiều quy cách khác nhau, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu chế biến món chay theo nhu cầu và sở thích của các thành viên trong gia đình.

Chị Thu Thủy, nhà ở quận 8, TP HCM, cho biết trước đây mỗi tháng chị ăn chay 2 ngày. Từ 30 Tết đến nay, chị ăn chay 3-4 ngày/tuần. "Tết nhìn thịt mỡ ê hề rất ngấy, ăn lại lâu tiêu. Tôi ăn chay thấy người nhẹ nhàng, lại rất ngon miệng. Giờ đồ chay rất đa dạng, từ các loại hủ tiếu, mì, phở ăn liền đến các loại đồ đóng hộp đều được đóng gói tiện lợi, mình mua về chế biến rất nhanh, theo đúng khẩu vị và hợp vệ sinh. Thấy tôi ăn chay mà món nào chế biến lên cũng đẹp mắt, ngon miệng, chồng con tôi thường "xin ké"" - chị Thu Thủy chia sẻ.

Khách hàng chọn thực phẩm chay tại siêu thị Co.opmart

Theo các tiểu thương, thị trường đồ chay ngày càng sôi động. Hiện tại, sức mua các loại thực phẩm chay tăng hơn gấp đôi so với ngày thường trước Tết. Bên cạnh đó, tiêu thụ các loại rau củ quả, trái cây cũng tăng cao trong nửa đầu tháng giêng.

Siêu thị giảm giá đến 30% cho thực phẩm chay

Không chỉ các chợ, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng đang ưu tiên tăng diện tích trưng bày cho các loại thực phẩm chay ăn liền, đồ hộp, gia vị chay của các thương hiệu Cầu Tre, Xuân Hồng, Bích Chi… Tất cả đều được đóng gói tiện dụng, với nhiều quy cách khác nhau, có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, có giá niêm yết và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong đó, các mặt hàng thực phẩm chay làm từ nguyên liệu thực vật như nấm, bột, mít non, củ quả… được chế biến sẵn rất đa dạng thành các loại "thịt", "hải sản" chay. Đa số các mặt hàng này sản xuất trong nước hoặc do các doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất, phân phối thực phẩm chay nhập khẩu, cung ứng ra thị trường.

Cùng với các mặt hàng thực phẩm chay đóng gói, các siêu thị còn bày bán đủ loại nấm rơm, nấm kim châm, tàu hủ non và các loại rau, củ tươi như dưa leo, bầu, bí, cải xanh, mướp, cải xanh các loại… có giá trên dưới 30.000 đồng/kg. Với sự đa dạng và phong phú của các mặt hàng thực phẩm chay tại các siêu thị, người tiêu dùng dễ dàng mua đủ các loại nguyên liệu và gia vị chay để chế biến các món xào, món canh hay lẩu chay theo khẩu vị ưa thích ngay tại nhà.

Tại hệ thống siêu thị Co.opmart, các loại mặt hàng chay cũng được đưa lên kệ nhiều gấp đôi so với ngày thường. Ghi nhận cho thấy rất nhiều mặt hàng thực phẩm được chế biến làm đồ chay sẵn từ bún, phở khô, các loại mì, gia vị … được bày bán để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Đại diện Co.opmart cho biết, nhằm hỗ trợ khách hàng ăn chay dịp đầu năm, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra đang áp dụng giảm giá 20%-30% đối với nhiều mặt hàng chay, bao gồm: lẩu Thái chay SG Food 500 g; cơm chiên chay gạo lứt; chả lụa chay; các loại mì chay; heo lát, bò nướng, sườn non chay; chà bông nấm các hương vị. Các loại rau củ phổ biến, dễ sử dụng trong nấu ăn hằng ngày như mướp hương, rau muống, bắp cải thảo, su su, cải caron, bí đỏ, cải thìa, bắp cải, củ cải, cần tây… cũng giảm giá 15%.



Một số lưu ý khi chọn thực phẩm chay Theo các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chay, để bảo đảm an toàn cho sức khỏe, khi mua thực phẩm chay, người tiêu dùng cần lưu ý thương hiệu sản phẩm, xem xét nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, thành phần… Có thể chọn các loại thực phẩm chay đạt chứng nhận VietGAP hoặc hữu cơ để bảo đảm độ an toàn cao hơn. Ngoài ra, cần lưu ý đến các chất phụ gia có trong sản phẩm; quan sát màu sắc của sản phẩm còn tươi mới hay không để tránh chọn phải thực phẩm đã quá hạn sử dụng bị mốc, ôi thiu. Cuối cùng, cần bảo đảm đủ chất dinh dưỡng khi ăn chay bằng cách kết hợp nhiều loại thực phẩm khác nhau trong mỗi khẩu phần ăn, sao cho đủ chất bột, chất béo, chất đạm, đường…