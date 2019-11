Từ sáng sớm 1-11, hàng loạt cây xăng ở các quận 1,3,10, Tân Bình (TP HCM) và một số cây xăng trong hệ thống PVOIL và COMECO TP Hà Nội, người dân chen nhau xếp hàng chờ đổ xăng.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một công ty công nghệ, tài chính (fintech) khuyến mãi hoàn tiền 50% cho khách đổ xăng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dùng, đặc biệt giới tài xế xe công nghệ. Theo đó, mỗi khách hàng đổ xăng thanh toán qua ví điện tử MoMo sẽ được hoàn tiền 50% (tối đa 30.000 đồng, tương đương 1,5 lít xăng) trong ngày 1-11.

Ghi nhận tại các cây xăng, trung bình có khoảng 40-50 khách hàng chờ đổ xăng và trả bằng ví, trong đó nhiều nhất phải kể đến là tài xế chạy xe công nghệ.

Theo các tài xế công nghệ, việc được giảm giá 30.000 đồng khi đổ xăng (tương đương với vài cuốc xe máy chở khách) là hấp dẫn nên nhiều người xếp hàng chờ tới lượt. Chị Hiếu, một tài xế chạy Vato bike, cho biết xe đã gần hết xăng từ hôm qua nhưng ráng chờ tới sáng nay để đi đổ được hoàn tiền.

Tài xế của nhiều hãng công nghệ chờ đổ xăng được hoàn tiền tại TP HCM ngày 1-11

Liên quan đến thông tin đổ xăng tại cây xăng thanh toán tiền qua ví trên điện thoại liệu có an toàn? Ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc PVOIL, cho biết PVOIL sẽ bố trí khu vực thanh toán riêng tại các trạm xăng. Theo đó, nếu khách hàng chọn thanh toán bằng ví điện tử, sau khi được bơm xăng nhân viên tại trạm xăng sẽ hướng dẫn khách hàng đến khu vực thanh toán riêng để quét mã thanh toán trả tiền. Khu vực này sẽ cách khoảng 2m so với trụ bơm xăng nhằm bảo đảm các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.

Cũng theo lãnh đạo PVOIL, xăng là một trong những mặt hàng thiết yếu nên việc triển khai thành công phương thức thanh toán mới sẽ là bước tiến lớn trong việc thực hiện mục tiêu thúc đẩy thanh toán không tiền mặt theo nghị quyết 02 của Chính phủ.

Theo đại diện MoMo, trong ngày 1-11, không chỉ đổ xăng mà khách hàng khi thanh toán hàng hoá dịch vụ sẽ được hoàn tiền tới 50%. Cụ thể, mỗi khách hàng sẽ được hoàn tiền đến 50% cho 3 ưu đãi với nhiều sự lựa chọn: ăn chơi mua sắm (Thanh toán siêu thị, cửa hàng tiện lợi, ăn uống,...); hẹn hò cà phê; đổ xăng.

Tại một số cửa hàng cà phê như: Passio, Phúc Long hay các cửa hàng tiện lợi như: Cicle K, Ministop, FamilyMart... ở khu vực trung tâm TP HCM trong ngày hội siêu hoàn tiền 50%, số lượng khách hàng sử dụng Ví MoMo cũng tăng đột biến. Nhiều người xếp hàng chờ tới lượt vào cửa hàng tiện lợi, siêu thị mua sắm để được hoàn tiền.

Một số hình ảnh người dùng xếp hàng mua sắm, đổ xăng để được hoàn tiền

Tại Hà Nội, dù trời mưa vẫn có khá nhiều người đổ xăng chờ thanh toán bằng ví điện tử để được hoàn tiền

Một nhóm tài xế chạy Vato vui vẻ khi được hoàn tiền sau khi đổ xăng

Nhiều người xếp hàng chờ tới lượt thanh toán sau khi đổ xăng

Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM, nơi có nhiều cửa hàng, cà phê, trà sữa, khách xếp hàng dài ra tới vỉa hè để chờ tới lượt mua hàng, thanh toán và hoàn tiền 50% hóa đơn.



Hệ thống siêu thị Co.op Mart ngày 1-11, số người dùng ví MoMo để thanh toán tăng đột biến, với mong muốn được hoàn 50% hóa đơn (tối đa 100.000 đồng)

Tuy nhiên, một số khách hàng đến vào buổi trưa, khi thanh toán nhưng không được hoàn tiền mà không hiểu nguyên nhân vì sao