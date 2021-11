Chương trình ưu đãi này kéo dài từ ngày 21-11 đến 21-12 với tổng giá trị quà tặng và giải thưởng lên đến gần 20 tỉ đồng. Theo đó, Sacombank sẽ gửi tặng quà tri ân đến các khách hàng đã gắn bó, giao dịch thường xuyên, góp phần gia tăng hiệu quả cho ngân hàng trong những năm qua.



Tất cả khách hàng khi giao dịch tại Sacombank trong thời gian từ ngày 21-11 đến 17-12-2021 sẽ được tích lũy mã số dự thưởng để tham gia chương trình quay số trực tuyến vào ngày 21-12 với nhiều giải thưởng hấp dẫn, gồm 30 bộ iPad Pro kèm bàn phím dành cho doanh nghiệp và 30 xe máy Honda SH, 30 điện thoại iPhone 13, 30 số tài khoản đẹp cùng 10 triệu đồng trong tài khoản, 300 giải tiền mặt trị giá 3 triệu đồng dành cho cá nhân.

Sacombank còn miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ về tài khoản và thẻ (như phí dịch vụ tài khoản trọn gói, phí thường niên thẻ doanh nghiệp, phí giao dịch thanh toán trong nước trên Ngân hàng điện tử, phí cấp số tài khoản theo yêu cầu) cho khách hàng doanh nghiệp.

Vào Tuần sinh nhật Sacombank, từ ngày 20-12 đến 25-12, ngoài quà tặng khẩu trang kháng khuẩn dành cho tất cả khách hàng đến giao dịch, ngân hàng còn miễn phí mở tài khoản thanh toán số đẹp cho khách hàng cá nhân và tặng 30.000 đồng cho khách hàng chuyển tiền nhanh Napas 247 có số thứ tự là bội số của 30 trên kênh mBanking hoặc Sacombank Pay. Riêng ngày sinh nhật ngân hàng (21-12), Sacombank tặng 30.000 đồng vào tài khoản thanh toán của các khách hàng có ngày sinh là 21-12 và miễn phí giao dịch trên ngân hàng điện tử, Sacombank Pay.

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 31-1-2022, khi mở mới thẻ tín dụng Visa và phát sinh doanh số giao dịch thanh toán tối thiểu 1 triệu đồng đối với thẻ hạng Classic và 2 triệu đồng đối với thẻ hạng Platinum, Platinum Cashback, Signature, Infinite, khách hàng sẽ được hoàn 100% phí thường niên (tối đa 1 triệu đồng) và tặng 1 ví đựng thẻ thời trang. Còn chủ thẻ thanh toán nội địa và quốc tế Sacombank khi thanh toán trực tuyến hoặc qua máy POS đến hết ngày 31-12-2021 sẽ được hoàn 1% với giao dịch quốc tế và 0,5% với giao dịch nội địa.

Sacombank cũng đang dành thêm hơn 10,6 tỉ đồng để gia tăng ưu đãi cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam đến hết ngày 31-12-2021.

Cụ thể, khách hàng tham gia mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (gồm An tâm hạnh phúc, An tâm đầu tư, Đại gia an phúc, Nâng bước tương lai, K-Care) có phí kỳ đầu tiên từ 20 triệu đồng sẽ được hoàn tiền tối đa lên đến 8 triệu đồng. Các hợp đồng mới có phí kỳ đầu tiên từ 25 triệu đồng và thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank được nhận thêm ưu đãi hoàn 100% phí chuyển đổi trả góp 0% kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng.

Đồng thời, chỉ với bảo hiểm có phí từ 3 triệu đồng, khách hàng còn được cấp mã dự thưởng quay số cuối chương trình với giải thưởng là 30 điện thoại iPhone 13 Promax. Riêng 200 khách hàng đầu tiên mỗi tháng tham gia sản phẩm Bảo hiểm bệnh ung thư K-Care sẽ được hoàn 20% phí, tối đa 1 triệu đồng/hợp đồng. Còn khách hàng khôi phục hợp đồng bảo hiểm đã mất hiệu lực từ năm thứ 2 trở xuống sẽ được hoàn 5% phí, tối đa 2 triệu đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ Hotline 1900 5555 88 hoặc 028 3526 6060; truy cập website www.sacombank.com.