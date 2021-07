Trước tình hình trên, với lợi thế có các trại chăn nuôi đạt chuẩn VietGAP, Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn (Sagrifood) đã tăng sản lượng thịt heo tại các điểm bán lên gấp 7-8 lần so với ngày thường. Để người tiêu dùng yên tâm sử dụng thịt sạch từ hệ thống, Sagrifood cam kết không tăng giá bán trong suốt mùa dịch, đồng thời thực hiện chương trình bình ổn thị trường của TP để phục vụ người tiêu dùng.



Thịt heo Sagrifood bày bán tại hệ thống cửa hàng thực phẩm tiện lợi Sagrifood

Thịt heo Sagrifood được sản xuất theo chuỗi khép kín, từ con giống đến trang trại chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, nhà máy giết mổ đều trực thuộc Sagrifood. Để bảo đảm chất lượng thịt đầu ra, ngay từ đầu, heo giống được tuyển chọn các giống bố mẹ chất lương cao (Yorkshire, Landrace, Duroc, Pitrain) đạt chuẩn VietGAP từ các trại chăn nuôi của Sagrifood.

Thịt heo Sagrifood được phân phối tại hệ thống cửa hàng thực phẩm tiện lợi Sagrifood ở TP HCM: Sagrifood Bùi Hữu Nghĩa (69-73 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, ĐT: 028.22106475); Sagrifood Nguyễn Thị Định (162 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, TP Thủ Đức. ĐT: 028.22106453); Sagrifood Tân Chánh Hiệp (200 Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, ĐT: 028.62778144); Sagrifood An Hòa (Bến Súc, An Hòa, An Phú, huyện Củ Chi, ĐT: 02866548750). Ngoài ra, thịt heo Sagrifood còn được bày bán tại hệ thống các siêu thị Co.opmart và Co.opfood, Lotte Mart, Emart, Big C, KingFood.