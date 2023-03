Ngày 21-3, Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng năm 2023.



Ông Trương Đức Hùng - Phó tổng giám đốc Saigontourist Group - cho biết năm 2022, hệ thống của tổng công ty đã đón tiếp và phục vụ hơn 1,12 triệu lượt khách, tăng 199% so cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú đạt 880.000 lượt khách, tăng 163% so với cùng kỳ; khách lữ hành khoảng 240.000 lượt khách, tăng 500% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân chung khối trực tiếp kinh doanh đạt 44%.

Ông Trương Đức Hùng cho biết tổng công ty đặt mục tiêu đón gần 1,7 triệu lượt khách trong năm nay

Kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh du lịch nội địa phục hồi đã góp phần giúp doanh thu của tổng công ty đạt 12.200 tỉ đồng, tăng 104,8% so cùng kỳ. Tổng lãi gộp thực hiện 3.000 tỉ đồng, tăng 368,7% so cùng kỳ, nộp ngân sách khoảng 2.200 tỉ đồng. Các chỉ tiêu khách, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách thực hiện năm 2022 của tổng công ty đều tăng cao so cùng năm trước và so với kế hoạch đề ra.

Lễ hội Văn hóa, Ẩm thực Món ngon Saigontourist Group là một trong những sự kiện hấp dẫn thu hút du khách

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Saigontourist Group trong thời gian qua. Năm nay là năm bản lề với nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiều ngành nghề, Saigontourist Group càng phải nỗ lực nhiều hơn, xứng đáng là "cánh chim đầu đàn" của ngành du lịch nhằm đạt được những mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

Ông Dương Anh Đức trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Saigontourist Group. Ảnh: Hoàng Lê Bảo

Dịp này, tập thể Saigontourist Group và cá nhân ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; ông Nguyễn Quốc Tuệ, nguyên Chánh Văn phòng Đảng ủy, Giám đốc Tài chính Saigontourist Group được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND TPHCM cũng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân khác của tổng công ty.

Theo đó, trong năm nay tổng công ty này dự kiến đón 1,68 triệu lượt khách, tăng 62,3% so với thực hiện năm 2022. Tổng doanh thu tăng lên 14.000 tỉ đồng và tổng lãi gộp phấn đấu đạt 3.430 tỉ đồng, tăng 22,5% so với thực hiện năm 2022.

"Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp hồi phục thị trường trong nước và quốc tế. Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đồng bộ, riêng có của hệ thống thông qua các thế mạnh về kinh doanh lưu trú, lữ hành, ẩm thực, giải trí, hội nghị hội thảo… Tập trung khai thác các sản phẩm mới, có khả năng cạnh tranh; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu cao của khách hàng; mở rộng thu hút thị trường khách hàng phù hợp đặc điểm của từng đơn vị" – ông Trương Đức Hùng nói.