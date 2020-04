Ngày 23-4, Trung tâm kiểm dịch quốc tế tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã ngừng việc lấy mẫu xét nghiệm và kiểm tra khai báo y tế tại nhà ga quốc nội. Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh được tiếp tục áp dụng là đo thân nhiệt hành khách và sàng lọc ca nghi ngờ để chuyển bệnh viện.

Trung tâm kiểm dịch quốc tế đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra chặt việc hành khách khai báo y tế điện tử trước chuyến bay theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải, từ 0 giờ ngày 23-4, đường bay giữa Hà Nội - TP HCM được tăng tần suất bay lên 20 chuyến khứ hồi/ngày; các đường bay giữa Hà Nội, TP HCM tới địa phương khác cũng được khởi động trở lại với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày…

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc vào sáng 23-4

Hành khách được đo thân nhiệt. Ảnh: Lam Giang

Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách qua cảng hàng không này đã tăng đáng kể so với những ngày trước. Trong ngày 23-4, Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 3.000 lượt hành khách, khai thác khoảng 108 lượt chuyến. Dù con số này vẫn còn thấp so với tần suất khai thác thời điểm trước khi có dịch, nhưng đã tăng đáng kể so với giai đoạn giãn cách xã hội trong 3 tuần qua.

Riêng nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất hiện chỉ có các chuyến bay chở hành khách về nước và vận chuyển hàng hoá, không có khách quốc tế nhập cảnh.

Cùng với việc khai thác trở lại các đường bay nội địa, nhiều hãng hàng không cũng mở bán vé khuyến mại. Vietjet cho biết tăng tần suất khai thác các chuyến bay khứ hồi chở khách giữa Hà Nội và TP HCM lên 6 chuyến mỗi ngày; tăng tần suất khai thác các chuyến khứ hồi chở khách giữa Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng lên 3 chuyến mỗi ngày; và khai thác 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày với một số chặng bay nội địa khác.

Bamboo Airways cũng tăng tần suất các đường bay giữa Hà Nội và TP HCM, mở lại đường bay từ Hà Nội đi Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn…

Việc hàng không khai thác trở lại nhiều đường bay nội địa tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trong việc đi lại sau thời gian giãn cách xã hội.