Một số người từng bị mất tiền trên các sàn/ứng dụng (app) kiếm tiền online như Coolcat, Shopping Mall…, tiếp tục phản ánh đến Báo Người Lao Động gần đây họ liên tục bị dụ dỗ, mời gọi tham gia các sàn forex (ngoại hối quốc tế), tiền ảo; sàn/app kiếm tiền online khác để "giảm lỗ" cho khoản tiền đã mất.



Chị M., một người bị mất tiền từ sàn Coolcat, cho biết trong các nhóm facebook, Zalo... do những người chơi lập ra để cùng nhau nộp hồ sơ gửi công an tố Coolcat lừa đảo mấy ngày qua bỗng xuất hiện một số người gửi tin nhắn mời gọi dụ tham gia các sàn kiếm tiền khác.

Một số sàn na ná như Pchome, Shopping Mall - app đặt đơn ảo liên kết với các sàn thương mại điện tử để nhận hoa hồng (thực chất là lừa đảo) cũng ra đời và dụ người chơi tham gia để "gỡ lỗ", cắt lỗ…

Tin nhắn dụ nhà đầu tư có thể lấy lại được tiền sau khi Coolcat sập, nhưng tốn phí...

Những nội dung chuyển khoản lại ghi "đặt cọc sim"

"Các sàn mới chiêu thức vận hành không khác gì Pchome, Shopping Mall... Chúng tôi đã liên tục cảnh báo nhau cẩn trọng, tránh bị lừa vì có một số người sau khi mất quá nhiều tiền vào các app kiếm tiền online đã bị "lung lay" khi được mời tham gia sàn mới với hy vọng "gỡ gạc" số tiền đã mất" - chị M. kể.

Không chỉ bị dụ chuyển sàn giao dịch mới để tham gia nhằm lấy lại số tiền bị mất, một số nhà đầu tư còn bị những người tự xưng là nhân viên của Coolcat liên hệ và hứa sẽ lấy lại một phần tiền bị mất, với điều kiện phải tốn phí.

Chị Tr., một nhà đầu tư mất trắng gần 700 triệu đồng vào Coolcat, kể khi chị chưa kịp định thần lại vì mất tiền thì nhận được tin nhắn qua Zalo từ một người trong nhóm nhà đầu tư tố cáo Coolcat, nội dung: "Chuyên viên của Coolcat trên hệ thống thấy những thông tin anh chị bị đọng số tiền không hề nhỏ do hệ thống đóng app, để kiện tụng anh chị có muốn rút ra hoặc lấy lại có thể nhắn tin cho em để em hỗ trợ làm hồ sơ. Và mất một số phí nhỏ chỉ 1%, sẽ đẩy trực tiếp tiền về số tài khoản của chị đã chuyển khoản đến sàn nhưng chỉ được 40%-50% nếu được chị nhắn tin lại".

Có điều, khi chị Tr., đề nghị gặp trực tiếp để trao đổi thì nhân viên này từ chối với lý do "sợ công an bắt". Với gần 700 triệu đồng bị mất qua app lừa đảo, chị Tr., có thể lấy lại được hơn 300 triệu đồng với điều kiện phải… chuyển phí 1% trước cho người này. Nội dung chuyển khoản lại là "đặt cọc sim6789"…

"Tôi cũng muốn lấy lại tiền đã mất, được đồng nào hay đồng đó nhưng yêu cầu chuyển phí trước, phải chăng là lừa đảo? Thấy mọi người trong nhóm tố Coolcat lừa đảo cũng nói đây là chiêu lừa đảo, không thể có chuyện trả lại tiền dễ như vậy" - chị Tr., kể.

Trước đó, tại cuộc họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021 do UBND TP HCM tổ chức, lãnh đạo Công an TP HCM cho hay đơn vị có tiếp nhận các đơn tố cáo của nhiều người dân về việc bị sàn đầu tư Coolcat lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của sàn Coolcat là kêu gọi người dân bỏ tiền vào đầu tư trên mạng ảo và được hưởng lãi suất từ 5%-10%/ngày theo dạng gói đầu tư bảo hiểm có sinh lời. Đến khi sàn sập thì nhà đầu tư mất trắng.



Hiện Công an TP HCM đã và đang tiếp nhận nhiều vụ việc liên quan đến các sàn đầu tư "ảo" như sàn Coolcat và đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý triệt để các loại tội phạm này. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tính cảnh giác khi tham gia vào các hội nhóm, gia nhập vào không gian mạng với các lời mời gọi đầu tư sinh lời nhanh, kiếm tiền dễ…