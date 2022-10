Xung quanh một số tin đồn thất thiệt về ông Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban kiểm soát và ông Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), trên các trang mạng xã hội, SCB cho biết tính đến sáng nay 12-10, ông Thắng và ông Châu vẫn đang điều hành công việc hằng ngày của ngân hàng.



"SCB khẳng định các tin đồn thất thiệt về nhân sự cấp cao trên các trang mạng xã hội là sai sự thật làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của SCB. Toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên SCB đang nỗ lực làm việc hết sức mình để phục vụ tốt nhất các nhu cầu tài chính của khách hàng, đối tác và cộng đồng" – thông cáo của SCB nêu rõ.



Ông Diệp Bảo Châu, Phó Tổng giám đốc SCB

Ông Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban kiểm soát ngân hàng SCB

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Công an tỉnh Hà Nam cho biết qua công tác nắm tình hình, ngày 8-10, Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tải, bình luận tung tin thất thiệt sai sự thật về hoạt động của ngành ngân hàng, gây hoang mang cho dư luận, tạo tâm lý bất an đối với người dân và các nhà đầu tư gửi tiền tại các ngân hàng để đồng loạt rút tiền.

Cơ quan Công an khuyến cáo tất cả mọi hành vi đăng tải, chia sẻ, tán phát hoặc đồng thuận bình luận với tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.