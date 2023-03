Ngày 8-3, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã có phản hồi về việc Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) đầu tư vào Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (F88).

Theo SCIC, nguồn vốn đầu tư vào F88 được thực hiện bởi Ủy ban Đầu tư Vương quốc Oman (Oman Investment Authority). SCIC khẳng định đơn vị này không đầu tư vào F88.

SCIC lên tiếng về việc Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) đầu tư vào F88. Ảnh: NLĐO

Về vai trò của VOI đối với khoản đầu tư, SCIC cho biết VOI không trực tiếp thực hiện đầu tư vào F88. "Vai trò của VOI là tư vấn đầu tư và quản lý tài sản theo hợp đồng dịch vụ giữa VOI và Ủy ban Đầu tư Vương quốc Oman" - SCIC cho hay.

Trước đó, vào ngày 2-3, F88 thông báo đã huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu USD (tương đương gần 1.200 tỉ đồng) trong vòng gọi vốn Series C với hai nhà đầu tư dẫn đầu vòng này là Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV).

Ngày 6-3 vừa qua, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở F88 tại tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Trong ngày, lực lượng công an cũng khám xét nhiều chi nhánh của F88 ở TP HCM. Việc khám xét được thực hiện để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.



Trong thông cáo phát đi sau đó, F88 cho biết theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. Ban lãnh đạo công ty F88 đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra làm rõ sự việc.

Trong thông cáo, ông Phùng Anh Tuấn, Tổng giám đốc F88, nêu rõ: "F88 rất lấy làm tiếc về sự việc này. Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho vay bằng hình thức cầm cố tài sản được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật, tất cả hoạt động của F88 được dựa trên quy trình, quy định chặt chẽ của công ty, dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật. F88 cam kết có biện pháp xử kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp nhân viên thực hiện không đúng quy trình của công ty, không tuân thủ quy định pháp luật".