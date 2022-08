Trong văn bản gửi tập đoàn FLC do bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), ký ngày 16-8 nêu rõ: Qua quá trình giám sát hoạt động của tổ chức HoSE nhận thấy đến ngày 15-8, FLC chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên (quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính); chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2021, đồng thời chưa lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Logo FLC

Trước đó, ngày 1-6, HoSE đã đưa cổ phiếu FLC từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo 2021… Căn cứ theo quy chế, quy định thì HoSE sẽ thực hiện xử lý nâng lên diện đình chỉ giao dịch nếu công ty tiếp tục vi phạm về công bố thông tin.

Để bảo đảm quyền lợi cho cổ đông công ty cũng như nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, HoSE đề nghị tập đoàn FLC có văn bản giải trình về lộ trình tổ chức ĐHCĐ thường niên cũng như việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trước ngày 19-8.

Cổ phiếu HAI cũng trong tình trạng tương tự như FLC. Cả hai doanh nghiệp này đều liên quan tới ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch HĐQT tập đoàn FLC, đã bị bắt tạm giam để điều tra vì hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Trước đó, HoSE đã đình chỉ giao dịch từ ngày 12-8 đối với cổ phiếu ROS của Công ty CP Đầu tư Xây dựng FLC FAROS (Thành viên của FLC) cũng liên quan ông Trịnh Văn Quyết, do vi phạm công bố thông tin báo cáo tài chính quý II. Giải trình việc chậm trễ này, đại diện ROS cho biết do công ty chưa có kế toán trưởng và người đại diện pháp luật ký (do bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam, thay đổi người đại diện pháp luật nhưng chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ký chấp thuận.



Trong phiên giao dịch chiều nay 17-8 , 2 cổ phiếu FLC và HAI đã giảm sàn ngay khi thị trường mở cửa trở lại do nhà đầu tư lo sợ cổ phiếu bị đình chỉ. Giá FLC hiện chỉ còn 5.320 đồng/cổ phiếu, HAI còn 2.440 đồng/cổ phiếu. Lượng dư bán giá sàn lên tới hàng chục triệu đơn vị mỗi mã. Ngoài ra, 3 cổ phiếu liên quan FLC và ông Trịnh Văn Quyết là AMD, KLF, ART cũng bị bán tháo, giảm sàn.