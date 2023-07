Theo đó, đã có hơn 3.000 doanh nghiệp đăng ký với khoảng 7.200 chương trình khuyến mãi, tăng 7,5% về số doanh nghiệp tham gia và tăng 20% về số lượng chương trình so với cùng kỳ năm trước. Đến thời điểm này, chương trình đóng góp đáng kể vào tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 6 ước đạt 102.314 tỉ đồng, tăng 2,9% so với tháng 5 và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2022.



Ông Hiếu thông tin thêm hưởng ứng chương trình, dự kiến từ nay đến ngày 15-8, Sở Du lịch sẽ triển khai cho 5 doanh nghiệp lữ hành lớn phối hợp các nhà hàng khách sạn, trung tâm thương mại… xây dựng tour có điểm đến là các trung tâm như Diamond Plaza, Vincom, Takasymaya… "Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Du lịch, đề nghị các trung tâm này tổ chức khuyến mãi để gia tăng giá trị cộng thêm cho khách. Từ ngày 15-8 đến 15-9, điểm nhấn khuyến mãi sẽ là đợt khuyến mãi tập trung của các thương hiệu hàng hiệu lớn" - ông Hiếu thông tin.