Chiều 7-1, Sở Du lịch TP HCM và Công an TP HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm và lễ ký kết quy chế về công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng quản lý du lịch tại TP.



Tội phạm nhập cảnh qua diện du lịch

Tại hội nghị, thượng tá Nguyễn Thanh Tú, Phó trưởng Phòng An ninh Đối ngoại Công an TP HCM, đã nêu tình trạng một số doanh nghiệp (DN) lữ hành chưa được cấp phép vẫn quảng cáo, chào bán tour du lịch giá rẻ, kém chất lượng với hình thức trả tiền qua mạng.

Khách nước ngoài tham quan tại trung tâm TP HCM .Ảnh: TẤN THẠNH

Không ít DN lữ hành quốc tế không tổ chức hoạt động tham quan, du lịch cho người nước ngoài mà chỉ tập trung bảo lãnh cho du khách nhập cảnh. Kiểm tra thực tế cho thấy rất nhiều trường hợp sử dụng thị thực du lịch sai mục đích, thậm chí lao động chui, tổ chức đánh bạc trực tuyến, lừa đảo... Công an TP HCM đã điều tra, khởi tố 1 DN lừa đảo khách du lịch, 1 DN lợi dụng việc cấp visa Quan Hồng làm giả hồ sơ cho người Việt xuất cảnh Đài Loan - Trung Quốc, trốn ở lại bất hợp pháp.

Trong 5 năm qua, cơ quan quản lý đã phát hiện 940 vụ xâm hại tài sản người nước ngoài, bắt 297 đối tượng. Tình hình người nước ngoài tạm trú và lợi dụng du lịch vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng. Riêng năm 2019, Công an TP bắt giữ, xử lý 315 đối tượng Đài Loan - Trung Quốc, 366 đối tượng từ châu Phi, Hàn Quốc và các quốc tịch khác.

"Các hoạt động vi phạm phổ biến là tổ chức cá cược ăn tiền trái phép, tổ chức sàn chứng khoán online, tổ chức cá cược thể thao, trò chơi qua mạng, gọi điện giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép chất ma túy... Đáng chú ý, gần đây phát hiện nhiều người mang quốc tịch Trung Quốc cư trú quá hạn, nhập cảnh trái phép từ biên giới phía Bắc đến TP HCM" - thượng tá Nguyễn Thanh Tú cho hay.

Đại tá Phạm Ngọc Tiến, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM, cũng cho biết tình hình người nước ngoài nhập cảnh vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Trong năm 2020, dù người nước ngoài nhập cảnh giảm trên 90% do dịch Covid-19 nhưng số người vi phạm pháp luật lại tăng, chủ yếu cư trú quá hạn, nhập cảnh trái phép để trốn dịch, kiếm việc làm.

Đề xuất lập cảnh sát du lịch

Đại diện khách sạn Nikko Sài Gòn cho biết từ năm 2016 đến nay xảy ra 90 vụ khách lưu trú tại khách sạn bị cướp giật điện thoại, dây chuyền, túi xách trên đường... Số vụ du khách bị cướp giật tài sản trên đường hằng năm đều tăng.

Ông Nguyễn Minh Thu, đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho hay tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách quốc tế, móc túi, giựt túi xách ngày càng phức tạp. Đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đề xuất TP cần có lực lượng chuyên trách về an ninh, an toàn cho khách du lịch như cảnh sát du lịch. Lực lượng này sẽ xử lý kịp thời và chuyên nghiệp khi khách gặp vấn đề về an ninh trong thời gian tham quan TP. Hiện đội ngũ bảo vệ du khách của lực lượng thanh niên xung phong chỉ hỗ trợ, hướng dẫn khách chứ không có chức năng trấn áp, can thiệp mạnh với tội phạm cướp giật, người bán hàng rong chèo kéo khách.

Bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, phản ánh việc khách bị mất tài sản trình báo với công an địa phương nhưng đôi lúc việc xử lý còn chậm. Lãnh đạo bảo tàng cũng khá lúng túng khi tiếp nhận những thắc mắc của khách trong khi chưa được đơn vị thụ lý vụ việc cung cấp thông tin và hướng giải quyết.

Để chấn chỉnh tình trạng người nước ngoài lợi dụng nhập cảnh du lịch vi phạm pháp luật, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM đề xuất ngành du lịch tham mưu xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức bảo lãnh, các DN lữ hành - du lịch. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ sớm điều chỉnh nâng mức phạt và hình thức xử lý đối với các cơ quan, tổ chức và người nước ngoài vi phạm để tăng hiệu quả răn đe.

"Các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng một hệ thống dữ liệu trao đổi chung để từ đó có cơ sở kiểm tra, đối chiếu về quá trình người nước ngoài nhập cảnh du lịch, cư trú tại Việt Nam. Khi dữ liệu đã liên thông, việc quản lý sẽ chặt chẽ, đồng bộ, sớm phát hiện và xử lý tình trạng các đối tượng này nhập cảnh du lịch nhưng hoạt động sai mục đích" - đại tá Phạm Ngọc Tiến kiến nghị.