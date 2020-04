Để kích thích tiêu dùng và bắt nhịp xu hướng mới, các doanh nghiệp bán lẻ đồng loạt tung nhiều ứng dụng bán hàng qua điện thoại, bán hàng trực tuyến.



Ngày 22-4, Big C công bố triển khai tính năng đi chợ online trên ứng dụng Chopp tại khu vực TP HCM. Đây là dịch vụ đi chợ hộ và giao hàng tận nhà do Big C hợp tác với một start-up Việt trong lĩnh vực công nghệ.

Theo đó, khách hàng của Big C tại TP HCM có thể truy cập website chopp.vn lẫn ứng dụng Chopp trên iOS/ Android để đặt mua thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây tươi, thực phẩm đông lạnh/đóng hộp, đồ uống, gia vị, cho đến sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm mẹ & bé...

Đặc biệt, nền tảng Chopp cho phép người dùng chủ động lựa chọn khung thời gian nhận hàng mong muốn tại phần lớn địa bàn trong phạm vi TP HCM (chưa áp dụng cho quận 12, Bình Tân; huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ).

Một ứng dụng đi chợ và giao hàng tận nơi vừa xuất hiện trên thị trường

Cũng trong tháng 4 này, ngoài hệ thống VinMart, ứng dụng VinID đã hợp tác với siêu thị Big C và một số nhà cung cấp khác như Hapumart, Wilmar Mart, Fresh Garden, Tiệm Cơm Vinh Thu, F5 fruit, Wilmar Mart, gạo Thái Dương, Casmara Vietnam, VinaToW… và các nhãn hàng quen thuộc như Highlands Coffee đưa hàng hóa lên tính năng Đi chợ, Mua sắm với mong muốn sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng một cách đơn giản, thuận tiện nhất.

Hiện 2 tính năng Đi chợ và Mua sắm trên ứng dụng VinID đã sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng tại Hà Nội, TP HCM và sẽ mở rộng phạm vi ra các tỉnh, thành khác trên cả nước trong thời gian tới.

Được biết, trong vòng 3 tuần lễ thử nghiệm, VinID đã nhận được hàng ngàn đơn hàng mỗi ngày, phục vụ trên 500.000 lượt đặt hàng và 5 triệu lượt truy cập.

Theo thống kê nhanh của VinID, lượng khách hàng mua chủ yếu các sản phẩm qua ứng dụng trong tháng 3 tăng so với thời điểm chưa bùng phát dịch như sau: rau củ quả (tăng 31,6%), thịt tươi sống (tăng 45,9%), gạo (tăng 66,3%), thủy hải sản, kem và sữa (tăng 41,8%). Đặc biệt có những mặt hàng đồ khô tăng đến 72,4%).