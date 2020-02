Nhờ giảm giá sâu hàng ngàn sản phẩm, tăng cường các mặt hàng thực phẩm tươi sống, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tăng đề kháng tự nhiên và chính sách bán hàng bình ổn giá, siêu thị khá thành công trong việc thu hút khách hàng đến mua sắm ngay trong mùa dịch Covid-19.

Trái cây, thực phẩm vừa ngon vừa rẻ

Tự nhận mình là một trong những khách hàng tích cực hưởng ứng chương trình "giải cứu" thanh long, dưa hấu của các siêu thị trên địa bàn TP HCM thời gian qua, chị Huỳnh Thị Lệ Trinh, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM mới đây đã "rinh" về thêm 2 trái dưa hấu, 1 kg cam sành, 1 kg ổi, 1 trái đu đủ 1,6 kg cùng 1 trái bí, 1 kg cà rốt. "Nhiêu đây vừa ăn vừa ép lấy nước cho cả nhà 5 người uống mỗi sáng, chừng 4 ngày là hết. Nhân lúc trái cây, rau củ đang quá rẻ, tôi cho cả nhà uống nước ép trái cây thay nước lọc mỗi sáng. Mới hơn chục ngày mà da dẻ ai cũng hồng hào, sáng hẳn lên" - chị Lệ Trinh vui vẻ cho biết.

Với chị Lệ Trinh và đa số chị em phụ nữ khác, từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại trái cây, đặc biệt là thanh long và dưa hấu, rớt giá thấp kỷ lục, chưa đến 10.000 đồng/kg là dịp để bổ sung thêm các vitamin tự nhiên vào khẩu phần ăn mỗi ngày. Đang trong chế độ ăn kiêng để lấy lại vóc dáng, chị Đặng Thanh Tuyền, ngụ quận 5, thường xuyên ăn trưa và ăn tối bằng thanh long, bưởi, chuối, đu đủ, dưa hấu, nho… thay cơm. "Vì chọn trái cây là món chính mà tôi để ý hơn đến chất lượng, giá cả trái cây bán ở chợ và siêu thị. Trước đây, hầu hết trái cây ở chợ giá rẻ hơn siêu thị nhưng gần đây, một số loại mua ở siêu thị rẻ hơn hẳn, nhất là trong thời gian siêu thị "giải cứu" trái cây, tôi mua được thanh long và dưa hấu trong Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10) vừa rẻ vừa ngon cực. Chiều qua, tôi vừa mua đu đủ vàng Long An trong siêu thị này chỉ còn chưa tới 10.000 đồng/kg, ổi Đài Loan cũng treo bảng giảm giá 30%" - chị Thanh Tuyền kể.

Nhóm hàng thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm, thực phẩm khô đặc biệt tiêu thụ mạnh tại Co.opmart Ảnh: Vân Thy

Theo ghi nhận của các siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra, cửa hàng Co.op Food (thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op), doanh thu chung của toàn siêu thị đã tăng khá so với cùng thời điểm sau Tết những năm trước. Trong đó, nhóm hàng thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm, thực phẩm khô đặc biệt tiêu thụ mạnh. Nguyên nhân một phần do người tiêu dùng có tâm lý lo ngại dịch cúm nên quan tâm hơn đến sức khỏe, tập trung ăn uống lành mạnh và bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, chất đề kháng từ thực phẩm. Một phần khác là do từ đầu năm, Saigon Co.op đã nhanh nhạy triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để kích thích mua sắm, trong đó đặc biệt dành ưu đãi lớn cho nhóm hàng này. "Nhiều loại trái cây, rau củ giảm giá sâu nên hết hàng rất nhanh, chúng tôi phải bổ sung liên tục" - đại diện Saigon Co.op chia sẻ.

Mua càng nhiều, ưu đãi càng lớn

Tiếp nối thành công của đợt khuyến mãi vừa qua, Saigon Co.op tiếp tục triển khai nhiều chương trình khuyến mãi từ nay đến hết tháng 2 và kéo dài sang đầu tháng 3. Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho biết theo kế hoạch mới, từ nay đến hết ngày 11-3-2020, hàng loạt các siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc đồng loạt triển khai giảm giá đến 50% cho 2.700 sản phẩm từ nhiều ngành hàng như hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, nước giải khát.

Trong đó, ngành hàng gia dụng được giảm giá mạnh nhất, nhiều mặt hàng điện gia dụng được giảm đến 50%, các sản phẩm còn lại giảm giá trung bình từ 25% trở lên.

Chẳng hạn, nồi chiên không dầu Lock&Lock EJF361BLK - 1.400W giảm giá "khủng" lên đến 50% khi từ 3.990.000 đồng nay chỉ còn 1.990.000 đồng/cái. Bình đun siêu tốc Supor 1.5L giảm giá lên đến 33% nên giá bán ra của sản phẩm này chỉ còn 399.000 đồng/cái, bếp điện từ Nagakawa 2.000W giảm 32% còn 669.000 đồng/cái, nồi cơm điện nắp liền Sunhouse 1.8L giảm 34% còn 529.000 đồng/cái.

Các sản phẩm khác như chảo xào hợp kim Super Chef 32cm giảm 38%, bình nước nhựa Lock&Lock giảm 38%, ổ cắm Comet 1403 4 lỗ 3m giảm 30% còn 183.000 đồng/cái, rổ nhựa chữ nhật vành cao PW 5080-M/L giảm 25%...

Các sản phẩm thực phẩm chế biến thân thiện với sức khỏe, có công dụng tăng đề kháng, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng như sữa tươi, sữa chua, sữa bột dinh dưỡng... của nhiều nhãn hàng trong và ngoài nước như Nestlé, Nuti, Vinamilk, TH Truemilk, Dutch Lady, Mead Johnson, Vinasoy... đều có chương trình giảm giá. Danh mục hàng giảm giá còn được mở rộng sang nhóm thực phẩm hằng ngày khác từ dầu ăn, gia vị, mì nui, gạo, cá hộp... Trong đó, dầu đậu nành Meizan 5L giảm còn 179.900 đồng/bình và tặng 1 chai dầu đậu nành 1L, nước tương Nam Dương thượng hạng 210 ml giảm còn 12.000 đồng/chai, hạt nêm Aji-ngon heo 900 g giảm còn 62.500 đồng/gói, xúc xích heo Lucky Vissan 5 cây - 250 g giảm còn 27.900 đồng/gói, bánh Mandu hải sản Bibigo CJ 175 g giảm còn 21.900 đồng/gói, bắp Mỹ ngọt V-Safefood 500 g giảm còn 22.000 đồng/gói, cá nục xốt cà S.Crown có khóa 155 g giảm còn 10.200 đồng/hộp, mì Miliket 2 tôm giấy trắng thùng 100 x 75 g giảm còn 2.500 đồng/gói và 230.500 đồng/thùng, gạo thơm ST24 Co.op Finest 5 kg giảm còn 121.000 đồng/bịch...

Cũng trong thời gian này, hệ thống bán lẻ thuộc Saigon Co.op áp dụng chính sách "Mua nhiều ưu đãi lớn". Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng mức giá ưu đãi khi mua các sản phẩm thứ hai, tư, sáu… cùng loại trên cùng hóa đơn cho gần 30 sản phẩm chăm sóc cá nhân và vệ sinh nhà cửa, quần áo.



3 ngày "Siêu ưu đãi" Trong 3 ngày từ 5 đến 8-3 tại chuỗi siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, khi khách hàng mua sắm trong khu tự chọn với trị giá hóa đơn trong ngày từ 400.000 đồng trở lên (không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại) sẽ được mua 1 sản phẩm siêu ưu đãi trong ngày (hóa đơn 800.000 đồng được mua 2 sản phẩm, 1.200.000 đồng được mua 3 sản phẩm...).